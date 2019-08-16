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Приговор 26-летней липчанке за убийство мужа в баре оставлен без изменения

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#убийство
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Приговор 26-летней липчанке за убийство мужа в баре оставлен без изменения

Липецкий областной суд рассмотрел в порядке апелляции резонансное уголовное дело.

26-летняя Алина Соколова признана Правобережным районным судом Липецка виновной в совершении убийства своего 33-летнего мужа. Убийство произошло 11 ноября прошлого года в пивном пабе «Дрова» на улице Баумана. Как установил суд, пьяная женщина во время ссоры с мужем нанесла ему удары по голове и руке, а в последующем – один удар ножом в живот. После получения ранения мужчина какое-то время был жив и передвигался. Но спустя примерно 1,5 часа в результате повреждений жизненно важных органов, осложнившихся острой кровопотерей, умер в городской больнице №3. 

Свою вину в совершении преступления женщина признала, написала явку с повинной. Следствию и суду она пояснила, что муж пил и употреблял наркотики, постоянно её оскорблял, в том числе публично, нередко избивал. В тот день в пивном пабе между парой вспыхнул словесный конфликт, который перерос в физическое противостояние: супруги толкались, хватали друг друга за волосы, били друг друга по лицу. После потасовки женщина вышла из паба, добралась до ближайшего хозяйственного магазина и купила нож. С этим ножом она вернулась в паб и продолжила выяснение отношений, которое закончилось его убийством.  

Суд первой инстанции квалифицировал действия Соколовой по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд обязал женщину выплатить сестре убитого около 40 тысяч рублей в возмещение материального ущерба и 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.    

С таким приговором осуждённая и её адвокат не согласились, подали апелляционные жалобы в Липецкий областной суд. По мнению Соколовой, суд не учёл в качестве смягчающего обстоятельства аморальное поведение ее мужа, что она находилась в повышенном депрессивном состоянии и то, что на её иждивении находится 3-летний ребёнок. 

Адвокат просила квалифицировать действия подзащитной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). По её мнению, Соколова не желала убивать мужа, а хотела только запугать, женщина не предполагала, что нож так глубоко может зайти через одежду.  

Липецкий областной суд с доводами жалоб не согласился. Указал, что у Соколовой имелся прямой умысел на совершение убийства: она покинула место конфликта, дошла до магазина и купила нож, а затем вернулась с ним. Кроме того, о намерении совершить убийство женщина рассказала работнице заведения перед тем, как войти в пивной бар и совершить задуманное. Все смягчающие её вину обстоятельства уже были учтены судом первой инстанции.   

В итоге судебная коллегия областного суда оставила жлобы осуждённой и её адвоката без удовлетворения. 
11 858
#убийство
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Комментарии (11)

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Маленький

6 минут назад
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЕДИНАЯ РОССИЯ!
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Что это за слово?

25 минут назад
В какой барке?
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В данной

27 минут назад
ситуации женщина не заслуживает больше 3 лет условно,но судьи у нас судят по понятиям ,как они сами понимают закон !
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Степан

33 минуты назад
Страна быдла и алкашни режьте и пробивайте черепа друг другу,на ваши место придут китайцы,от вас толку нет стадо
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Смотрю на подобные пары и не удивлён

41 минуту назад
Сколько их таких не счесть. Сначала женятся по пьяни, потом живут по пьяни и обкурке и бывает что так всё заканчивается.... А то что детей зачем то рожают и эти бедные дети потом страдают и живут с быдло мамой и быдло папой это всё ничего и родители таскают бедных детей по всем пьянкам и * и дети едят 3 раза в неделю это все ничего и едят они сыр косичку и объелки сухариков и пивка конечно это все тоже ничего. Бабы сначала пипкой вперёд ищут типа плохих парней, а после когда по залету находят то приходится уже жить, а бывает и что эти тёлки у 18 годам уже повидали и попили и покурили больше чем мужик лет 40. Хотите нормальную семью начинайте с себя бл
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дед

52 минуты назад
От семейного насилия мужчин умирает больше, чем баб. Виной тому наши законы, вернее, беззаконие. В ответ на женский инстинктивный галдёж мужчина отвечает только инстинктивным кулаком. Сейчас, благо, закон позволяет врезать стерве просто так, для профилактики.
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СТУДГОРОДОК, 26

57 минут назад
Маринка сказала соседкам, что боится мужа своего- Толика! Толика сосед 2 раза таскал в суды за рукоприкладство и 5 раз писал заявы в полицию за угрозы убийством. И всегда- отказ в возбуждении дел. Но вот в дело вмешалось небесное правосудие, и Толик согнулся раком!
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Ы

58 минут назад
Русская шваль друг друга ликвидирует
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333

сегодня, 17:26
Была бы едерасткой резала бы людей пачками и ничего бы не было
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ded

сегодня, 17:23
Пьянь гуляет!, она ещё раз замуж выйдет, как откинется. И не одного алкаша в гроб загонит
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