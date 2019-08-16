Приговор 26-летней липчанке за убийство мужа в баре оставлен без изменения

Липецкий областной суд рассмотрел в порядке апелляции резонансное уголовное дело.

26-летняя Алина Соколова признана Правобережным районным судом Липецка виновной в совершении убийства своего 33-летнего мужа. Убийство произошло 11 ноября прошлого года в пивном пабе «Дрова» на улице Баумана. Как установил суд, пьяная женщина во время ссоры с мужем нанесла ему удары по голове и руке, а в последующем – один удар ножом в живот. После получения ранения мужчина какое-то время был жив и передвигался. Но спустя примерно 1,5 часа в результате повреждений жизненно важных органов, осложнившихся острой кровопотерей, умер в городской больнице №3.



Свою вину в совершении преступления женщина признала, написала явку с повинной. Следствию и суду она пояснила, что муж пил и употреблял наркотики, постоянно её оскорблял, в том числе публично, нередко избивал. В тот день в пивном пабе между парой вспыхнул словесный конфликт, который перерос в физическое противостояние: супруги толкались, хватали друг друга за волосы, били друг друга по лицу. После потасовки женщина вышла из паба, добралась до ближайшего хозяйственного магазина и купила нож. С этим ножом она вернулась в паб и продолжила выяснение отношений, которое закончилось его убийством.



Суд первой инстанции квалифицировал действия Соколовой по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд обязал женщину выплатить сестре убитого около 40 тысяч рублей в возмещение материального ущерба и 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.



С таким приговором осуждённая и её адвокат не согласились, подали апелляционные жалобы в Липецкий областной суд. По мнению Соколовой, суд не учёл в качестве смягчающего обстоятельства аморальное поведение ее мужа, что она находилась в повышенном депрессивном состоянии и то, что на её иждивении находится 3-летний ребёнок.



Адвокат просила квалифицировать действия подзащитной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). По её мнению, Соколова не желала убивать мужа, а хотела только запугать, женщина не предполагала, что нож так глубоко может зайти через одежду.



Липецкий областной суд с доводами жалоб не согласился. Указал, что у Соколовой имелся прямой умысел на совершение убийства: она покинула место конфликта, дошла до магазина и купила нож, а затем вернулась с ним. Кроме того, о намерении совершить убийство женщина рассказала работнице заведения перед тем, как войти в пивной бар и совершить задуманное. Все смягчающие её вину обстоятельства уже были учтены судом первой инстанции.



В итоге судебная коллегия областного суда оставила жлобы осуждённой и её адвоката без удовлетворения.

