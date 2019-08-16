В Липецкой области небольшие дожди и до +27

17 и 18 августа Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с юга, который принесет небольшие, а 17 августа местами умеренные дожди и грозы. 19 августа атмосферное давление начнет расти - дожди прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-23 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Липецкой области 17 августа облачно с прояснениями, ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днём также местами ожидаются дожди от небольших до умеренных, возможны грозы. Ветер переменный, 4-9 м/сек., при грозах порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью - от 14 до 19 градусов тепла, днём - от +22 до +27.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днём пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью от +16 до +18, днём будет от +22 до +24.



День 17 августа был самым теплым в Липецке в 1954 году - тогда температура воздуха поднялась до +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году - 6 градусов тепла.

