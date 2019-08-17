Общество
55 минут назад
Знаете ли вы, что 160 лет назад в Липецке возвели свою «египетскую пирамиду»?
Именно так из-за зрелищности называли строительство железнодорожной насыпи в районе нынешней улицы Студеновской.
В 1868 году в Липецке завершили железнодорожную насыпь, которая выравнивала перепады высот Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины.
Чтобы увидеть насыпь, нужно подняться от улицы Студеновской к гаражам на улице 9 Января. Казалось бы, насыпь и насыпь, по которой идет железная дорога, связывающая север и юг России, но 160 лет назад за ее строительством наблюдал весь город, и оно было очень зрелищным.
- Упоминание этой насыпи встречается в книгах о липецком курорте, - рассказывает краевед Александр Клоков. – Ее возводили с 1864 по 1868 годы. Она сглаживала перепады высот между Среднерусской возвышенностью и Окско-Донской равниной. Граница между ними проходит как раз по Липецку. И город расположен на террасе с перепадами высот до 40-50 метров.
Сооружение насыпи несколько лет было одним из главных зрелищ курортного Липецка. По зрелищности эти работы даже сравнивали со строительством пирамид египтянами. Множество людей махали лопатами, к насыпи подъезжали подводы с грунтом и камнями, пыль стояла столбом - именно так описывается эта стройка.
- Насыпь подняли за четыре года. Это очень короткий срок для таких работ, - говорит Александр Клоков. - Железная дорога, под которую соорудили насыпь, соединяла города Орёл и Козлов. Козлов – нынешний Мичуринск. Есть интересный факт: часть дороги доходила до елецкого села Казаки, и обрывалась у реки Воргол. На другом берегу Воргола дорога возобновлялась. Пока не построили мост через Воргол, пассажиры поездов переезжали реку на пролетках по небольшому деревянному мосточку и там пересаживались в уже другой поезд.
Чуть ниже насыпи, там где находится давно уже закрытый пивной ларёк, стояла когда-то деревянная церковь Рождества Христова. По словам Александра Клокова, ее построили в 1615 году. При церкви было кладбище. И как раз новая железная дорога и насыпь прошли по части этого кладбища. Грунт с костями тогда свозили в урочище на улице Карла Либкнехта, туда, где сейчас расположен Мурашкин колодец. Так, что место это, можно сказать, мемориальное.
Деревянная церковь Рождества Христова стояла пока не была построена одноименная каменная церковь известная липчанам, как «Церковь на Арктической».
Неподалеку от этой насыпи, метров через 300 по направлению к Соколу, есть еще одна насыпь. Ее отлично видно с улицы Студёновской, несмотря на то, что ее часть заслонил построенный недавно отель. Эта насыпь тоже своего рода достопримечательность Липецка, с нее открывается отличный обзор на «Карьер», «Ниженку» и «Сокол». И ее тоже возвели, чтобы выровнять перепад высот между Среднерусской возвышенностью и Окско-Донской равниной, но уже в середине XX века. По ней пролегла железнодорожная ветка для доставки флюсов из Студёновского карьера на сокольский завод. О насыпи GOROD48 рассказывал читателям в рубрике «Красивый Липецк».
Сейчас это зарастающий кленом «хребет» с остатками шпал и с кое-где сохранившимися «артефактами» в виде старых семафоров. На вершине «хребта» смотровая площадка, здесь тихо пока не мчат по железной дороге внизу поезда, и очень атмосферно.
Чтобы увидеть насыпь, нужно подняться от улицы Студеновской к гаражам на улице 9 Января. Казалось бы, насыпь и насыпь, по которой идет железная дорога, связывающая север и юг России, но 160 лет назад за ее строительством наблюдал весь город, и оно было очень зрелищным.
- Упоминание этой насыпи встречается в книгах о липецком курорте, - рассказывает краевед Александр Клоков. – Ее возводили с 1864 по 1868 годы. Она сглаживала перепады высот между Среднерусской возвышенностью и Окско-Донской равниной. Граница между ними проходит как раз по Липецку. И город расположен на террасе с перепадами высот до 40-50 метров.
Сооружение насыпи несколько лет было одним из главных зрелищ курортного Липецка. По зрелищности эти работы даже сравнивали со строительством пирамид египтянами. Множество людей махали лопатами, к насыпи подъезжали подводы с грунтом и камнями, пыль стояла столбом - именно так описывается эта стройка.
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- Насыпь подняли за четыре года. Это очень короткий срок для таких работ, - говорит Александр Клоков. - Железная дорога, под которую соорудили насыпь, соединяла города Орёл и Козлов. Козлов – нынешний Мичуринск. Есть интересный факт: часть дороги доходила до елецкого села Казаки, и обрывалась у реки Воргол. На другом берегу Воргола дорога возобновлялась. Пока не построили мост через Воргол, пассажиры поездов переезжали реку на пролетках по небольшому деревянному мосточку и там пересаживались в уже другой поезд.
Чуть ниже насыпи, там где находится давно уже закрытый пивной ларёк, стояла когда-то деревянная церковь Рождества Христова. По словам Александра Клокова, ее построили в 1615 году. При церкви было кладбище. И как раз новая железная дорога и насыпь прошли по части этого кладбища. Грунт с костями тогда свозили в урочище на улице Карла Либкнехта, туда, где сейчас расположен Мурашкин колодец. Так, что место это, можно сказать, мемориальное.
Деревянная церковь Рождества Христова стояла пока не была построена одноименная каменная церковь известная липчанам, как «Церковь на Арктической».
Неподалеку от этой насыпи, метров через 300 по направлению к Соколу, есть еще одна насыпь. Ее отлично видно с улицы Студёновской, несмотря на то, что ее часть заслонил построенный недавно отель. Эта насыпь тоже своего рода достопримечательность Липецка, с нее открывается отличный обзор на «Карьер», «Ниженку» и «Сокол». И ее тоже возвели, чтобы выровнять перепад высот между Среднерусской возвышенностью и Окско-Донской равниной, но уже в середине XX века. По ней пролегла железнодорожная ветка для доставки флюсов из Студёновского карьера на сокольский завод. О насыпи GOROD48 рассказывал читателям в рубрике «Красивый Липецк».
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Сейчас это зарастающий кленом «хребет» с остатками шпал и с кое-где сохранившимися «артефактами» в виде старых семафоров. На вершине «хребта» смотровая площадка, здесь тихо пока не мчат по железной дороге внизу поезда, и очень атмосферно.
Алканы 15-го
fed
Гы
Алканы 15-го
Липчанка