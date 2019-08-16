В России
36 минут назад
Рабочие погибли при обрушении стены завода
Трагедия произошла на предприятии под Санкт-Петербургом.
Два человека погибли при обрушении стены здания в Волхове 16 августа. Они упали с высоты, и их завалило обломками. Об этом сообщил глава администрации Волховского района Алексей Брицун.Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, погибшие работали на разборе здания. Спасатели продолжают проверку завалов на месте обрушения.
Стена здания обрушилась при демонтаже на промплощадке в Волхове. Алексей Брицун добавил, что обрушение произошло на площадке предприятия «Пикалевская сода». По заказу компании производились работы по демонтажу неиспользуемых промышленных конструкций и зданий.
Стена здания обрушилась при демонтаже на промплощадке в Волхове. Алексей Брицун добавил, что обрушение произошло на площадке предприятия «Пикалевская сода». По заказу компании производились работы по демонтажу неиспользуемых промышленных конструкций и зданий.