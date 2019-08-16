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36 минут назад

Рабочие погибли при обрушении стены завода

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#стена #обвал #завод
Рабочие погибли при обрушении стены завода

Трагедия произошла на предприятии под Санкт-Петербургом.

Два человека погибли при обрушении стены здания в Волхове 16 августа. Они упали с высоты, и их завалило обломками. Об этом сообщил глава администрации Волховского района Алексей Брицун.Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, погибшие работали на разборе здания. Спасатели продолжают проверку завалов на месте обрушения.

Стена здания обрушилась при демонтаже на промплощадке в Волхове. Алексей Брицун добавил, что обрушение произошло на площадке предприятия «Пикалевская сода». По заказу компании производились работы по демонтажу неиспользуемых промышленных конструкций и зданий.
116
#стена #обвал #завод

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