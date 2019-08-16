Общество

56 минут назад

Пожарные и автоинспекторы проверяют сознательность липецких водителей

14 781
#профилактика
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Пожарные и автоинспекторы проверяют сознательность липецких водителей

В городе проводится профилактическая акция.

Сегодня утром от здания ГУ МЧС по Липецкой области автомобиль пожарной части отправился в сопровождении двух экипажей автоинспекции. Ведомства проводят совместную акцию «Пропусти пожарный автомобиль». Это профилактическое мероприятие должно напомнить автомобилистам, как важно дать на дороге преимущество пожарным, спешащим на вызов.

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В течение дня спецтранспорт с включенными проблесковыми маячками и сиренами проследует по проспекту Победы, улицам Водопьянова, Вермишева, Космонавтов, Циолковского и Неделина. Всех, кто не пропустит машину пожарной части, ждет взыскание. На нарушителей составят протоколы. Им грозят штрафы до 5 000 рублей или лишение прав на срок до 1 года.

Напомним, что ранее аналогичную профилактику на липецких дорогах проводили врачи и автоинспекторы. В начале июля по машина «Скорой помощи» также ездила по Липецку в сопровождении ГИБДД. Были оштрафованы восемь  автомобилистов, которые не пропустили карету медиков.
14 781
#профилактика
1

Комментарии (14)

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Гость

6 минут назад
Это чистой воды подставы которыми продолжают заниматься полицейские, а вить наш президент пару недель назад дал четкие указания, не прятаться в кустах и зауглами
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Гибдд

6 минут назад
Опечатка не является
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Гибдд

7 минут назад
Алкозавр, вот стоишь ты на красный и позади эта * .. а,а твой дом в зоне твоей видимости и ты понимаешь,что гореть твоя конура может,нарушить или не пропустить?А вообще 1то что ты описалне является нарушением в данной ситуаций,2за светофор 2000,за авто со спец сигналами 5000 либо лишение до года,вот и думай
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Московская, 83

8 минут назад
У нас есть рыжий водила. С ним ездить страшно. Он постоянно клюет носом, и переспрашивает журналистов Лгушки, куда надо ехать. Налицо- альцгеймер. А набирал водителей бывший директор Петро Иванович, который задавал один вопрос:- ты по Москве можешь ездить? Если водятел говорил, что да, то его зачисляли в штат. Из водятлов- 1 повесился, 2 умерли от инфаркта. Остальные все- алканы!
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А почему

8 минут назад
постоянно так не проверяют , что полицейских не хватает ???
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Горожанин

10 минут назад
Отличная идея, если водилы не понимают что должны пропускать, надо учить. Всё от бескультурья и хамства
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Ник

19 минут назад
Лишний раз создают аварийную обстановку в городе, профилактикой это назвать тяжело, в ГИБДД нужно выполнить план по данным статьям административного правонарушение, и количество протоколом должно быть не меньше чем в 2018 года, статистика )))
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Как на сафари

26 минут назад
выехали. Ничего, и на их дороге столб найдется.
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Зритель

36 минут назад
Нагляделись зомбоящиков там вчера показывали не помню регион где было только со скорой помощю.
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*

37 минут назад
хе-хе
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