Общество
56 минут назад
Пожарные и автоинспекторы проверяют сознательность липецких водителей
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В городе проводится профилактическая акция.
Сегодня утром от здания ГУ МЧС по Липецкой области автомобиль пожарной части отправился в сопровождении двух экипажей автоинспекции. Ведомства проводят совместную акцию «Пропусти пожарный автомобиль». Это профилактическое мероприятие должно напомнить автомобилистам, как важно дать на дороге преимущество пожарным, спешащим на вызов.
В течение дня спецтранспорт с включенными проблесковыми маячками и сиренами проследует по проспекту Победы, улицам Водопьянова, Вермишева, Космонавтов, Циолковского и Неделина. Всех, кто не пропустит машину пожарной части, ждет взыскание. На нарушителей составят протоколы. Им грозят штрафы до 5 000 рублей или лишение прав на срок до 1 года.
Напомним, что ранее аналогичную профилактику на липецких дорогах проводили врачи и автоинспекторы. В начале июля по машина «Скорой помощи» также ездила по Липецку в сопровождении ГИБДД. Были оштрафованы восемь автомобилистов, которые не пропустили карету медиков.
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В течение дня спецтранспорт с включенными проблесковыми маячками и сиренами проследует по проспекту Победы, улицам Водопьянова, Вермишева, Космонавтов, Циолковского и Неделина. Всех, кто не пропустит машину пожарной части, ждет взыскание. На нарушителей составят протоколы. Им грозят штрафы до 5 000 рублей или лишение прав на срок до 1 года.
Напомним, что ранее аналогичную профилактику на липецких дорогах проводили врачи и автоинспекторы. В начале июля по машина «Скорой помощи» также ездила по Липецку в сопровождении ГИБДД. Были оштрафованы восемь автомобилистов, которые не пропустили карету медиков.
14 781
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Гибдд
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