Общество

сегодня, 16:22

Восемь автомобилистов не пропустили «Скорую»

21 1826
#проверка #штраф
Восемь автомобилистов не пропустили «Скорую»

Сегодня в городе проверяли то, как водители пропускают спецтранспорт.

Во вторник по городским улицам ездила группа машин, состоящая из кареты «Скорой помощи» и четырех экипажей ГИБДД. Так автоинспекция и управление здравоохранения выясняли, готовы ли липецкие автомобилисты пропускать спецтранспорт. Машина с медиками выезжала на конкретный вызов с работающими сигналами — световыми и звуковыми. За ней следовали экипажи ДПС. Они следили за тем, как пропускают спецавтомобиль водители. По большей части, автомобилисты пропускали карету «Скорой помощи».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области, во время движения «Скорой помощи» по Липецку встречались и такие, кто не обращал на сигнализацию внимания. Это фиксировали на видео и составляли материалы об административной ответственности. Дорожные полицейские выявили восемь случаев нарушения ПДД водителями, на всех них составлены протоколы из-за того, что они не пропустили "Скорую". 

За эти нарушения положены административные взыскания - от штрафа в 500 рублей до лишения прав на срок от одного до трех месяцев.
21 1826
#проверка #штраф

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

2 минуты назад
Прекратите. Вызовы были, понятно, реальные. Иначе результаты составленных протоколов бы были оспоримы.
ответить

10500

4 минуты назад
Согласен с Юрием и Глебом. Нарушили-Наказание. Это не обсуждается и им нет оправдания.
ответить

Глеб

5 минут назад
Нужно лишить прав как позволяет закон. и не повадно другим будет. и на город48 еше это опубликовать!
ответить

Юрий

6 минут назад
Слишком маленький штраф. Иногда жизнь на секунды идет. почему в европе все "рассасываются" мгновенно перед спецмашинами? а у нас пять раз еще мудакам сигналить нужно и в рупор попросить. Это простые правила дорожного жвижения, и правВалерий- там может быть ждет чей-то ребенок, мама и т.д.
ответить

Алексей. А

8 минут назад
Чё чё а службы надо пропускать.
ответить

Валерий

12 минут назад
ребята, вы в корень смотрите, предположим они ехали к твоему близкому, а и того хуже - отцу или матери, эти 8 человек либо бомжи либо просто пофигисты, что для тебя пропустить скорую???
ответить

,,,

15 минут назад
а я вот каждый раз вспоминаю "медиков", что с сиреной и мигалкой на Циалковского от инфекционки через четыре полосы к Пролетарскому за пирожками ездили...
ответить

МАРА

19 минут назад
Он, В самую точку!!!!
ответить

Саид

19 минут назад
Какие наxep медики? Гаишники в форме сидели за рулём и на пассажирском сидении скорой. Ох уж эти сказки... Ох уж эти сказочники...
ответить

Житель

20 минут назад
Слышал вой сирен скорой ,думал где то взрыв или пожар или ЧП,а они оказывается катались
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Липецкое Городище»: подробная карта праздника
#фестиваль #День города
3
«Липецкое Городище»: подробная карта праздника

сегодня, 16:08

Общество
14 лет заключения получил виновник гибели полуторагодовалого ребенка
#убийство
15
14 лет заключения получил виновник гибели полуторагодовалого ребенка

сегодня, 15:40

Общество
Все пляжи Липецка по прежнему не соответствуют санитарным нормам
#пляжи #отдых у воды
15
Все пляжи Липецка по прежнему не соответствуют санитарным нормам

сегодня, 15:15

Общество
Умер бывший руководитель ГАИ и инициатор создания комплекса ГИБДД на Неделина Юрий Казаков
#Юрий Казаков
Умер бывший руководитель ГАИ и инициатор создания комплекса ГИБДД на Неделина Юрий Казаков

сегодня, 14:20

Общество
Федор Жигаров: «В ЛГЭКе состоялась «тайная вечеря»
#ЛГЭК #горсовет
45
Федор Жигаров: «В ЛГЭКе состоялась «тайная вечеря»

сегодня, 13:05

Общество
Тело пропавшего без вести липецкого красноармейца нашли под останками лошадей
#пропавшие без вести #Великая Отечественная война #поисковики
8
Тело пропавшего без вести липецкого красноармейца нашли под останками лошадей

сегодня, 12:56

Общество