Общество
сегодня, 16:22
Восемь автомобилистов не пропустили «Скорую»
Сегодня в городе проверяли то, как водители пропускают спецтранспорт.
Во вторник по городским улицам ездила группа машин, состоящая из кареты «Скорой помощи» и четырех экипажей ГИБДД. Так автоинспекция и управление здравоохранения выясняли, готовы ли липецкие автомобилисты пропускать спецтранспорт. Машина с медиками выезжала на конкретный вызов с работающими сигналами — световыми и звуковыми. За ней следовали экипажи ДПС. Они следили за тем, как пропускают спецавтомобиль водители. По большей части, автомобилисты пропускали карету «Скорой помощи».
Как сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области, во время движения «Скорой помощи» по Липецку встречались и такие, кто не обращал на сигнализацию внимания. Это фиксировали на видео и составляли материалы об административной ответственности. Дорожные полицейские выявили восемь случаев нарушения ПДД водителями, на всех них составлены протоколы из-за того, что они не пропустили "Скорую".
За эти нарушения положены административные взыскания - от штрафа в 500 рублей до лишения прав на срок от одного до трех месяцев.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области, во время движения «Скорой помощи» по Липецку встречались и такие, кто не обращал на сигнализацию внимания. Это фиксировали на видео и составляли материалы об административной ответственности. Дорожные полицейские выявили восемь случаев нарушения ПДД водителями, на всех них составлены протоколы из-за того, что они не пропустили "Скорую".
За эти нарушения положены административные взыскания - от штрафа в 500 рублей до лишения прав на срок от одного до трех месяцев.
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