Общество

сегодня, 11:40

Шерин наносит ответный удар

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#Строймастер #ЖК "Авангард"
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Шерин наносит ответный удар

Сегодня Правобережный районный суд Липецка под председательством судьи Сергея Харченко начинал рассматривать иск депутата Госдумы Александра Шерина к ООО Специализированный застройщик «Строймастер».

Депутат Александр Шерин, который недавно участвовал в компании по выборам губернатора Липецкой области, требует признать не соответствующими действительности сведения, содержащиеся в исковом заявлении ООО Специализированный заемщик «Строймастер» в арбитражный суд Рязанской области. В качестве компенсации морального вреда Шерин требует от строителей миллион рублей.

Эту сумму уточнил сегодня его представитель в ходе процесса. Ранее депутат хотел от строителей только сто тысяч. Александр Шерин считает, что «Строймастер» подрывает его репутацию, как политика и депутата Государственной думы, что может негативно сказаться на его последующей карьере.  

Иск в рязанский арбитраж строители подали еще 11 июня. В нем, как заявляет Шерин, компания обвиняет его в распространении недостоверных сведений, порочащих репутацию «Строймастера». В этом иске строители требуют от депутата также миллион рублей.

Напомним, предысторию этого противостояния. Весной 2019 года между компанией и жителями частных и многоэтажных домов возник конфликт вокруг строительства ЖК «Авангард» в переулке Яблочкина.

Александр Шерин, намеревавшийся участвовать в выборах липецкого губернатора, вмешался в конфликт на стороне жителей. 

На одном из заседаний Госдумы он обратился к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность стройки. 

Позже выяснилось, что в сформированный застройщиком земельный участок попали не принадлежащая ему территория площадью 5 соток и дорога. В действиях чиновников ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области, которые оформляли участок, следственные органы усмотрели злоупотребление служебными полномочиями и халатность. СУ СК РФ по Липецкой области возбудил в отношении чиновников уголовное дело, а департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка аннулировал разрешение на возведение ЖК «Авангард». Стройка может быть продолжена, если «Строймастер» заново сформирует земельный участок.

Кроме Александра Шерина со строителями судятся и двое общественников. На прошлой неделе в липецком арбитраже началось рассмотрение иска «Строймастера»  к Михаилу Ларионову, более известному под псевдонимом Нестор Неверов, и Татьяне Семеновой. Их посты в социальной сети «Строймастер» также называет не соответствующиеми  действительности и порочащими деловую репутацию. 

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#Строймастер #ЖК "Авангард"
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Комментарии (6)

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Что-то

41 минуту назад
Строймастер в дурь попёр...
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=====

45 минут назад
?, Они в засаде
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?

52 минуты назад
Шерин молодец. Кстати, а что-то липецких депутатов, его коллег, не слышно и не видно?
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=====

59 минут назад
С ним выборы прошли бы веселей....а оставшиеся не рыба не мясо.....
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Владимир

сегодня, 12:31
А в чем проблема? Это депутат Государственной Думы — лицо, избранное населением в состав Государственной Думы российского парламента и призванное участвовать в осуществлении законодательной власти и иных полномочий. Имеет право, как и любое лицо обращаться в различные органы власти.
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пипл липецка

сегодня, 12:20
да нам пох на него
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