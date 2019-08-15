Шерин наносит ответный удар

Сегодня Правобережный районный суд Липецка под председательством судьи Сергея Харченко начинал рассматривать иск депутата Госдумы Александра Шерина к ООО Специализированный застройщик «Строймастер».

Депутат Александр Шерин, который недавно участвовал в компании по выборам губернатора Липецкой области, требует признать не соответствующими действительности сведения, содержащиеся в исковом заявлении ООО Специализированный заемщик «Строймастер» в арбитражный суд Рязанской области. В качестве компенсации морального вреда Шерин требует от строителей миллион рублей.

Эту сумму уточнил сегодня его представитель в ходе процесса. Ранее депутат хотел от строителей только сто тысяч. Александр Шерин считает, что «Строймастер» подрывает его репутацию, как политика и депутата Государственной думы, что может негативно сказаться на его последующей карьере.

Иск в рязанский арбитраж строители подали еще 11 июня. В нем, как заявляет Шерин, компания обвиняет его в распространении недостоверных сведений, порочащих репутацию «Строймастера». В этом иске строители требуют от депутата также миллион рублей.