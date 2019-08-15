сегодня, 11:40
Шерин наносит ответный удар
Сегодня Правобережный районный суд Липецка под председательством судьи Сергея Харченко начинал рассматривать иск депутата Госдумы Александра Шерина к ООО Специализированный застройщик «Строймастер».
Эту сумму уточнил сегодня его представитель в ходе процесса. Ранее депутат хотел от строителей только сто тысяч. Александр Шерин считает, что «Строймастер» подрывает его репутацию, как политика и депутата Государственной думы, что может негативно сказаться на его последующей карьере.
Иск в рязанский арбитраж строители подали еще 11 июня. В нем, как заявляет Шерин, компания обвиняет его в распространении недостоверных сведений, порочащих репутацию «Строймастера». В этом иске строители требуют от депутата также миллион рублей.Напомним, предысторию этого противостояния. Весной 2019 года между компанией и жителями частных и многоэтажных домов возник конфликт вокруг строительства ЖК «Авангард» в переулке Яблочкина.
Александр Шерин, намеревавшийся участвовать в выборах липецкого губернатора, вмешался в конфликт на стороне жителей.
На одном из заседаний Госдумы он обратился к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность стройки.
Позже выяснилось, что в сформированный застройщиком земельный участок попали не принадлежащая ему территория площадью 5 соток и дорога. В действиях чиновников ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области, которые оформляли участок, следственные органы усмотрели злоупотребление служебными полномочиями и халатность. СУ СК РФ по Липецкой области возбудил в отношении чиновников уголовное дело, а департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка аннулировал разрешение на возведение ЖК «Авангард». Стройка может быть продолжена, если «Строймастер» заново сформирует земельный участок.
Кроме Александра Шерина со строителями судятся и двое общественников. На прошлой неделе в липецком арбитраже началось рассмотрение иска «Строймастера» к Михаилу Ларионову, более известному под псевдонимом Нестор Неверов, и Татьяне Семеновой. Их посты в социальной сети «Строймастер» также называет не соответствующиеми действительности и порочащими деловую репутацию.
Что-то
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Владимир
пипл липецка