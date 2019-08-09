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Harmony станет конкурентом Android и iOS

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#операционная система #гаджеты
Harmony станет конкурентом Android и iOS

Представлена новая операционная система для аппаратуры от Huawei.

Компания Huawei после введенных против нее ограничений со стороны властей США представила собственную операционную систему для мобильных телефонов Harmony OS. Презентация состоялась на открытии трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference — 2019, пишет ТАСС.

Harmony OS можно использовать на любом типе устройств, включая смартфоны, носимые устройства, компьютеры, бортовые компьютеры автомобилей и «умные» колонки. Таким образом пользователь сможет создать единую экосистему своих устройств. Работа и доступ к данным устройств будут, как отмечает компания, бесперебойными. Новая операционная система полностью отличается от Android и iOS и может прийти им на замену, считают в Huawei. Как пояснил в ходе конференции генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю, HarnonyOS базируется на микроядре, которое обеспечивает бесперебойную работу во всех сценариях на всех типах устройств, уточняет «Коммерсант».

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей, напоминает РИА Новости. Также Huawei находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Временные разрешения Google на предоставление обновлений ОС Android существующим клиентам китайской компании действуют до 19 августа.
109
#операционная система #гаджеты

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