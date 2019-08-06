Липчанин не передавал показания счетчика и оказался должен за электричество 227 тысяч рублей

Липецкая энергосбытовая компания обесточила должника

Электрический счетчик в доме жителя села Казинка Грязинского района работает исправно, но показания он с мая 2018 года не передает, платит по нормативу. Контрольное снятие показаний прибора учета установило причину такого поведения, ему так выгоднее. По нормативу он оплачивает небольшую сумму, а по счетчику за год нажег электричества на 227 тысяч рублей. Мужчину проинформировали, что скрывать реальное потребление – не лучший способ экономить, киловатт-часы придется оплатить, но липчанин продолжил копить долги. В итоге, оплату взыскивают через суд, а дом обесточили.

Еще одна жительница села Казинка накопила долгов на сумму больше 200 тысяч рублей. За свет липчанка платит не каждый месяц, а время от времени. Так, летом прошлого года женщина пополняла счет исправно, а осенью вновь начала копить долги. Неплатежи Липецкая энергосбытовая компания взыскала через суд. Теперь липчанке придется не только возвращать долги за электричество, но и оплачивать судебные расходы и госпошлину, а это еще несколько тысяч рублей. А чтобы долги перестали расти, ее дом также обесточили. В Липецкой энергосбытовой компании напомнили: услуга по ограничению и возобновлению электроснабжения платная и обходится в сумму около 3 тысяч рублей.

«Всего в Липецкой области вовремя не платят за электроэнергию примерно 5% жителей. За каждый день просрочки им начисляется пеня по ставке дорогого банковского кредита – 21% годовых. Также они все автоматически попадают в списки на отключение. С начала 2019 года ЛЭСК направила должникам несколько тысяч уведомлений об ограничении. Впрочем, не все должники стали дожидаться бригады электриков, и сразу после предупреждения вернули почти 54 млн рублей неплатежей. Еще 9 млн рублей липчане оплатили после того, как были обесточены», - рассказал Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК.

Также он уточнил, что Липецкая энергосбытовая компания должна обеспечивать своевременное и полное финансирование электростанций, которые вырабатывают электричество, и компаний, обслуживающих линии электропередачи, для того, чтобы они могли покупать топливо, проводить ремонты и безаварийно работать. Иначе обеспечивать дома и рабочие места липчан бесперебойным электроснабжением невозможно. Чтобы жители региона никогда не узнали, что такое аварии в электроснабжении, ЛЭСК поддерживает собираемость платежей на высоком уровне и применяет меры к тем, кто потребляет киловатт-часы, но не платит за них.

Липецкая энергосбытовая компания напоминает: платить за свет нужно каждый месяц сразу после получения квитанции, а передавать показания – не позднее 25 числа. Самый быстрый и удобный способ - Личный кабинет клиента lkk.lesk.ru. Мобильное приложение Личного кабинета скачивается бесплатно. Современным сервисом уже пользуется каждый третий клиент ЛЭСК.

*(3+)



"PR"

