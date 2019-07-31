18 минут назад
На чистую воду в Липецкой области потратят 650 миллионов рублей
Врио главы региона Игорь Артамонов подписал постановление об утверждении региональной программы повышения качества питьевого водоснабжения населения Липецкой области «Чистая вода».
Региональная программа рассчитана на пять лет. За это время в Липецкой области планируют построить новые объекты водоснабжения, реконструировать и модернизировать действующие. Все работы будут выполняться в соответствии с федеральным паспортом «Чистая вода». К 2024 году доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 93,3 % увеличится до 95,8 %.