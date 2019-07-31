Общество

18 минут назад

На чистую воду в Липецкой области потратят 650 миллионов рублей

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#водоснабжение
На чистую воду в Липецкой области потратят 650 миллионов рублей

Врио главы региона Игорь Артамонов подписал постановление об утверждении региональной программы повышения качества питьевого водоснабжения населения Липецкой области «Чистая вода». 

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, программа реализуется в рамках одноимённого федерального проекта, что позволит привлечь в регион дополнительные бюджетные вливания. С долей софинансирования 5% за счёт средств областного бюджета общая сумма составит 650 млн руб. 

Региональная программа рассчитана на пять лет. За это время в Липецкой области планируют построить новые объекты водоснабжения, реконструировать и модернизировать действующие. Все работы будут выполняться в соответствии с федеральным паспортом «Чистая вода». К 2024 году доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 93,3 % увеличится до 95,8 %. 
63
#водоснабжение

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