Новости в instagram

54 минуты назад

Липецкая вечЁрка: занос в киоск, легальные кандидаты и трещина в чаше

1 465
#вечёрка
Липецкая вечЁрка: занос в киоск, легальные кандидаты и трещина в чаше

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 29 июля.

В областном избиркоме назвали двух первых кандидатов в губернаторы. Ими стали Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" и Андрей Григорьев от "Патриотов России". Именно это сообщение липчане сегодня комментируют чаще всего. Вместе с этим сегодня в Липецк с официальным визитом прибыл член Центризбиркома Евгений Колюшин. Юрий Алтухов призвал гостя из Москвы ратовать за отмену муниципального фильтра. В свою очередь, Колюшин сообщил кандидатам в губернаторы, что муниципальный фильтр «очень сильно осуждается, но пока позиция «Единой России» и президента такая, что он нужен».

В Липецке автомобиль после заноса врезался в павильон. Авария произошла на кольце площади Победы. Автомобиль выезжал с улицы Советской на приличной скорости, его занесло на кольце, машину вынесло на пешеходную часть, где он сбил несколько секций ограждения и врезался в торговый павильон.

Тем временем липчанин разглядел трещину в новом скейт-парке. Объект был открыт в рамках празднования дня города чуть больше недели назад. Герметизация швов и "лечение" трещин может производиться только при идеально просушенном бетоне. Для этого солнечная погода должна простоять два-три дня. На следующей неделе подрядчик проведет все необходимые работы.

Обратите внимание на то, что движение трамваев №№1 и 1к будет приостановлено из-за ремонта пути. В период проведения работ, с 10 до 14 часов 30 июля, перевозки пассажиров будут осуществляться автобусом по временной схеме «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» в прямом и обратном направлениях


1 465
#вечёрка

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лентач Липецк

7 минут назад
Последние новости региона с авторской подачей! https://vk.com/lentach48 А ещё у нас денежный конкурс.)
ответить

Еще в рубрике

В Липецке автомобиль после заноса врезался в павильон
#дтп
31
В Липецке автомобиль после заноса врезался в павильон

сегодня, 10:46

Происшествия
Тельняшки в городе: День ВМФ в Липецке
#День ВМФ #соцсети
Тельняшки в городе: День ВМФ в Липецке

сегодня, 09:15

Новости в instagram
Из-за мужского стриптиза в Липецке произошло ДТП
#дтп #стриптиз
82
Из-за мужского стриптиза в Липецке произошло ДТП

вчера, 21:33

Происшествия
Липчан удивил водитель автобуса, закинувший грязную ногу на панель
#автобусы
264
Липчан удивил водитель автобуса, закинувший грязную ногу на панель

вчера, 17:59

Общество
Пользователей Сети возмутили высказывания липецкой художницы о детях
#соцсети #высказывания #чайдлфри
252
Пользователей Сети возмутили высказывания липецкой художницы о детях

вчера, 15:10

Общество
Моряки-липчане празднуют День ВМФ
#День ВМФ
41
Моряки-липчане празднуют День ВМФ

вчера, 09:26

Общество