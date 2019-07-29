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54 минуты назад
Липецкая вечЁрка: занос в киоск, легальные кандидаты и трещина в чаше
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 29 июля.
В областном избиркоме назвали двух первых кандидатов в губернаторы. Ими стали Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" и Андрей Григорьев от "Патриотов России". Именно это сообщение липчане сегодня комментируют чаще всего. Вместе с этим сегодня в Липецк с официальным визитом прибыл член Центризбиркома Евгений Колюшин. Юрий Алтухов призвал гостя из Москвы ратовать за отмену муниципального фильтра. В свою очередь, Колюшин сообщил кандидатам в губернаторы, что муниципальный фильтр «очень сильно осуждается, но пока позиция «Единой России» и президента такая, что он нужен».
В Липецке автомобиль после заноса врезался в павильон. Авария произошла на кольце площади Победы. Автомобиль выезжал с улицы Советской на приличной скорости, его занесло на кольце, машину вынесло на пешеходную часть, где он сбил несколько секций ограждения и врезался в торговый павильон.
Тем временем липчанин разглядел трещину в новом скейт-парке. Объект был открыт в рамках празднования дня города чуть больше недели назад. Герметизация швов и "лечение" трещин может производиться только при идеально просушенном бетоне. Для этого солнечная погода должна простоять два-три дня. На следующей неделе подрядчик проведет все необходимые работы.
Обратите внимание на то, что движение трамваев №№1 и 1к будет приостановлено из-за ремонта пути. В период проведения работ, с 10 до 14 часов 30 июля, перевозки пассажиров будут осуществляться автобусом по временной схеме «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» в прямом и обратном направлениях
В Липецке автомобиль после заноса врезался в павильон. Авария произошла на кольце площади Победы. Автомобиль выезжал с улицы Советской на приличной скорости, его занесло на кольце, машину вынесло на пешеходную часть, где он сбил несколько секций ограждения и врезался в торговый павильон.
Тем временем липчанин разглядел трещину в новом скейт-парке. Объект был открыт в рамках празднования дня города чуть больше недели назад. Герметизация швов и "лечение" трещин может производиться только при идеально просушенном бетоне. Для этого солнечная погода должна простоять два-три дня. На следующей неделе подрядчик проведет все необходимые работы.
Обратите внимание на то, что движение трамваев №№1 и 1к будет приостановлено из-за ремонта пути. В период проведения работ, с 10 до 14 часов 30 июля, перевозки пассажиров будут осуществляться автобусом по временной схеме «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» в прямом и обратном направлениях
Лентач Липецк