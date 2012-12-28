Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Спорт
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сегодня, 14:55
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Стрелок из Конь-Колодезя солировал в Кубке России
На счету нашего снайпера пять медалей всех достоинств.
В очередной раз это произошло в подмосковном спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» во время открытого Кубка России.
Александр Васильев в паре с Екатериной Синиговец (на фото вверху) взяли «золото» в соревнованиях смешанных в стрельбе из пневматической винтовки.
Затем Васильев вместе с Николаем Андрюшиным и Антоном Новиковым выиграли командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, причем сборную Белгородской области наши снайперы оперили всего на два балла.
Наша победоносная команда в центре
Александр Васильев завоевал в «Лисьей норе» и другие награды: «серебро» в стрельбе из малокалиберной винтовки – три серии по 20 выстрелов из разных положений: стоя, лёжа и с колена; «серебро» в стрельбе из малокалиберной винтовки – 60 выстрелов; «бронзу» в стрельбе из пневматической винтовки с 60 метров.
Подготовили наших медалистов Александр Никулин, Денис Звягинцев, Наталья Демина.
Всего Липецкую область на этих соревнованиях представляли 14 спортсменов.
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