Стрелок из Конь-Колодезя солировал в Кубке России

На счету нашего снайпера пять медалей всех достоинств.

Затем Васильев вместе с Николаем Андрюшиным и Антоном Новиковым выиграли командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, причем сборную Белгородской области наши снайперы оперили всего на два балла.









Наша победоносная команда в центре

Пулевая стрельба – единственный вид спорта, в котором спортсмены из села Конь-Колодезь Хлевенского района на соревнованиях самого высшего уровня могут потеснить воспитанников мегаполисов.В очередной раз это произошло в подмосковном спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» во время открытого Кубка России.Александр Васильев в паре с Екатериной Синиговецвзяли «золото» в соревнованиях смешанных в стрельбе из пневматической винтовки.Александр Васильев завоевал в «Лисьей норе» и другие награды: «серебро» в стрельбе из малокалиберной винтовки – три серии по 20 выстрелов из разных положений: стоя, лёжа и с колена; «серебро» в стрельбе из малокалиберной винтовки – 60 выстрелов; «бронзу» в стрельбе из пневматической винтовки с 60 метров.Подготовили наших медалистов Александр Никулин, Денис Звягинцев, Наталья Демина.Всего Липецкую область на этих соревнованиях представляли 14 спортсменов.