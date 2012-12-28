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В Липецкой области температура снова повышается
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Стрелок из Конь-Колодезя солировал в Кубке России
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Спорт
228
сегодня, 14:55
2

Стрелок из Конь-Колодезя солировал в Кубке России

На счету нашего снайпера пять медалей всех достоинств.

Пулевая стрельба – единственный вид спорта, в котором спортсмены из села Конь-Колодезь Хлевенского района на соревнованиях самого высшего уровня могут потеснить воспитанников мегаполисов.

В очередной раз это произошло в подмосковном спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» во время открытого Кубка России.

Александр Васильев в паре с Екатериной Синиговец (на фото вверху) взяли «золото» в соревнованиях смешанных в стрельбе из пневматической винтовки.

Затем Васильев вместе с Николаем Андрюшиным и Антоном Новиковым выиграли командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, причем сборную Белгородской области наши снайперы оперили всего на два балла.

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Наша победоносная команда в центре

Александр Васильев завоевал в «Лисьей норе» и другие награды: «серебро» в стрельбе из малокалиберной винтовки – три серии по 20 выстрелов из разных положений: стоя, лёжа и с колена; «серебро» в стрельбе из малокалиберной винтовки – 60 выстрелов; «бронзу» в стрельбе из пневматической винтовки с 60 метров.

Подготовили наших медалистов Александр Никулин, Денис Звягинцев, Наталья Демина.

Всего Липецкую область на этих соревнованиях представляли 14 спортсменов.
Пелевая стрельба
Александр Васильев
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Да уж
51 минуту назад
Пора этих подготовленных уже делом занять.
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Фунтик
30 минут назад
Я такого же мнения, что свой профессионализм в пустоту применять.
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