В Спартакиаде учащихся лучшее место у липецких пловцов – 5-е

Регион представили всего две спортсменки.

В Липецке давно уже не готовят сильнейших пловцов страны, что лишний раз подтвердили результаты XIII летней Спартакиады учащихся, завершившиеся в Пензе.Алина Антонова отдала все силы на дистанции 50 метров на спине – настолько, что установила новый личный рекорд – 30,00 секунды. Этого хватило только для 5-го места. Победительницей стала София Молчанова из Екатеринбурга, проплывшая на 11 сотых секунды быстрее – 29,49.На дистанциях 100 и 200 метров на спине Антонова была далека и от «пятёрки» сильнейших, оба раза показав 15-й результат. Её время 1:06,61 и 2:25,10 соответственно.Александра Назарова соревновалась в плавании брасом: на дистанции 200 метров заняла 8-е место – 2:39,34; на 100-метровке стала 9-й – 1:14,24; в заплыве на 50 метров пришла к финишу 11-й – 34,25.Увы, липчане не взяли ни мастерством, ни массовостью. Только эти две спортсменки представляли наш регион. А всего в Спартакиаде выступили несколько сотен спортсменов 2011-12 гг.р. из 53 регионов России.