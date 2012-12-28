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сегодня, 17:47

В Спартакиаде учащихся лучшее место у липецких пловцов – 5-е

Регион представили всего две спортсменки.

В Липецке давно уже не готовят сильнейших пловцов страны, что лишний раз подтвердили результаты XIII летней Спартакиады учащихся, завершившиеся в Пензе.

Алина Антонова отдала все силы на дистанции 50 метров на спине – настолько, что установила новый личный рекорд – 30,00 секунды. Этого хватило только для 5-го места. Победительницей стала София Молчанова из Екатеринбурга, проплывшая на 11 сотых секунды быстрее – 29,49.

На дистанциях 100 и 200 метров на спине Антонова была далека и от «пятёрки» сильнейших, оба раза показав 15-й результат. Её время 1:06,61 и 2:25,10 соответственно.

Александра Назарова соревновалась в плавании брасом: на дистанции 200 метров заняла 8-е место – 2:39,34; на 100-метровке стала 9-й – 1:14,24; в заплыве на 50 метров пришла к финишу 11-й – 34,25.

Увы, липчане не взяли ни мастерством, ни массовостью. Только эти две спортсменки представляли наш регион. А всего в Спартакиаде выступили несколько сотен спортсменов 2011-12 гг.р. из 53 регионов России.
Плавание
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