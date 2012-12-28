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Липчанин взял Кубок России в «коротком круге»
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Читать все
Спорт
101
25 минут назад

Липчанин взял Кубок России в «коротком круге»

Громкий успех был оформлен в Заполярье.

23-летний воспитанник липецкой спортивной школы №7 Иван Романов стал обладателем Кубка России по велоспорту.

Заключительный старт прошёл в Мурманске, наш земляк претендовал на победу в дисциплине кросс-кантри короткий круг, в которой гонщики мчатся по пересечённой местности с подъемами и спусками, длина одного круга не может превышать 2 км.

В Мурманске Романов пришёл к финишу 4-м вслед за Ярославом Шведовым из Подмосковья, Ильёй Лужбиным зз Ижевска и Евгением Евграфовым из Чебоксар. Однако в общем зачёте по сумме двух этапов именно Иван был объявлен победителем. Ещё в марте он выиграл первый этап Кубка России в Архипо-Осиповке, что принесло ему максимальные 25 очков; гонка на севере добавила 18 баллов, что составило наивысшую сумму среди всех соискателей – 43.

Лужбин занял 2-е место в общем зачёте – 42, замкнул тройку призёров Максим Гоголев из Самары.

На мурманской земле Романов выступил и в чемпионате России по кросс-кантри, в котором занял 15-е место в личном зачёте и 4-е – в командных состязаниях в составе сборной Челябинской области.

Добавим, что некоторое время назад наш земляк помимо малой родины начал представлять на соревнованиях и СШОР № 2 Копейска Челябинской области.

Соревнования в Мурманске стали частью масштабной недели велоспорта «Заполярный маунтинбайк». В спорткомплексе «Долина Уюта» собрались сильнейшие мастера маунтинбайка со всей страны, прошли чемпионат, первенство и Кубок России, а также любительские старты.
Велоспорт
Иван Романов
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