В районе Сырского Рудника отключат холодную воду

График отключения на завтра.

31 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения в двух районах города по адресам: улица Качалова, 3, улица Городовикова, 3 – без холодной воды временно останутся жители двух улиц в районе Карьера и жители Сырского рудника, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 77а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 5 по улице Качалова, № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Жактовской, Рябиновой, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, переулка Узорного.Подвоз воды будет организован пор заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.