Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Общество
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51 минуту назад
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
График отключения на завтра.
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 77а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 5 по улице Качалова, № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Жактовской, Рябиновой, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, переулка Узорного.
Подвоз воды будет организован пор заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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