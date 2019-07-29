Происшествия
сегодня, 10:46
В Липецке автомобиль после заноса врезался в павильон
Авария произошла на кольце площади Победы
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Вчера 23.49 на площади Победы произошло ДТП. Автомобиль выезжал с улицы Советской на немаленькой скорости, его занесло на кольце, машину вынесло на пешеходную часть, где он сбил несколько секций ограждения и врезался в торговый павильон.
В аварии никто не пострадал.
Фото: vk.com/id381900960
В аварии никто не пострадал.
Фото: vk.com/id381900960
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