Происшествия

сегодня, 10:46

В Липецке автомобиль после заноса врезался в павильон

6 1604
#дтп
В Липецке автомобиль после заноса врезался в павильон

Авария произошла на кольце площади Победы

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Вчера 23.49 на площади Победы произошло ДТП.  Автомобиль выезжал с улицы Советской на немаленькой скорости, его занесло на кольце, машину вынесло на пешеходную часть, где он сбил несколько секций  ограждения и врезался в торговый павильон. 

В аварии никто не пострадал.  

Фото: vk.com/id381900960

6 1604
#дтп

Комментарии (6)

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Ы

13 минут назад
Сколько же дураков на руси
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Житель

26 минут назад
Попал на бабло гонщик недоделанный
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Я

29 минут назад
Одним уродом меньше
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кокс

42 минуты назад
он вчера там драйфовал сам виноват.
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888

56 минут назад
Прав лишать с конфискацией авто)
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шинторг

сегодня, 11:02
действительно не сострадал
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