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Спорт
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сегодня, 21:09
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Елецкие дзюдоисты почтили медалями память известного тренера
Наши земляки отличились на крупных соревнованиях.
Елецкий спартаковец Кирилл Кудрявцев (на фото слева) занял 2-е место в весовой категории до 100 кг у мужчин. Всего за победу боролись 15 сильнейших дзюдоистов из разных регионов, наш земляк на пути к финалу сломил сопротивление Астемира Таова (Кабардино-Балкария), Владислава Морозова (Московская область) и Егора Капитонова (Ульяновск). Лишь в финальном поединке он был вынужден признать поражение от Турпала Сатаева из Чечни.
Уроженка Астрахани, выступающая на наш регион и спортивную школу Елецкого района, Динара Заподовникова взяла «бронзу» в категории до 78 кг. В соперничестве 8-ми дзюдоисток она уступила в стартовом поединке в четвертьфинале будущей победительнице турнира Кире Орешниковой из Самары. Но затем в утешительной сетке выжала максимум, победив Елену Панкратову из Москвы и Валерию Кожемякину из Тулы.
Орешникова – 1-я, Анастасия Павлова из Санкт-Петербурга - 2-я, а Заподовникова и москвичка Екатерина Мишунина поделили 3-е место.
Отметим и выступление Михаила Рубченкова (Липецк, «ДЮСШ №8 Юность») – 5-е место.
Фото федерации дзюдо России
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