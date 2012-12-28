Елецкие дзюдоисты почтили медалями память известного тренера

Наши земляки отличились на крупных соревнованиях.

Орешникова – 1-я, Анастасия Павлова из Санкт-Петербурга - 2-я, а Заподовникова и москвичка Екатерина Мишунина поделили 3-е место.









Отметим и выступление Михаила Рубченкова (Липецк, «ДЮСШ №8 Юность») – 5-е место.





Фото федерации дзюдо России

Дзюдоисты из Липецкой завоевали две медали на престижных Всероссийских соревнованиях в Москве, посвящённых памяти Заслуженного тренера СССР В. М. Андреева.Елецкий спартаковец Кирилл Кудрявцев () занял 2-е место в весовой категории до 100 кг у мужчин. Всего за победу боролись 15 сильнейших дзюдоистов из разных регионов, наш земляк на пути к финалу сломил сопротивление Астемира Таова (Кабардино-Балкария), Владислава Морозова (Московская область) и Егора Капитонова (Ульяновск). Лишь в финальном поединке он был вынужден признать поражение от Турпала Сатаева из Чечни.Уроженка Астрахани, выступающая на наш регион и спортивную школу Елецкого района, Динара Заподовникова взяла «бронзу» в категории до 78 кг. В соперничестве 8-ми дзюдоисток она уступила в стартовом поединке в четвертьфинале будущей победительнице турнира Кире Орешниковой из Самары. Но затем в утешительной сетке выжала максимум, победив Елену Панкратову из Москвы и Валерию Кожемякину из Тулы.