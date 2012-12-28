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Спорт
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7 минут назад
Гнедой красавчик Виллис принёс успех
Наши вольтижеры завоевали россыпь наград в Москве.
Акробатические и гимнастические упреждения липчане выполняли на гнедом жеребце Виллисе (одна из 4-х основных лошадиных мастей цвет коричневый).
Помимо Кубка в столице прошли и Всероссийские соревнования, в которых липчане собрали ещё целую россыпь наград. 16-летний Георгий Фефелов выиграл турнир среди юниоров, а его младший брат Леонтий взял «золотую» и «серебряную» медали в различных упражнениях среди мальчиков 10-12 лет. Мария Полянских выиграла «серебряную» медаль среди девочек 10-12 лет.
Подготовили спортсменов Надежда и Лариса Логуновы, Роман Фефелов.
Наша команда
Соревнования собрали полные трибуны, не хуже, чем на футбольных матчах, а участвовали в них более 150 спортсменов из 12 регионов страны.
Фото sport48.ru
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