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4
7 минут назад

Гнедой красавчик Виллис принёс успех

Наши вольтижеры завоевали россыпь наград в Москве.

Липчане Георгий Фефелов и Ника Волчановская завоевали «бронзовые» награды в Кубке России по вольтижировке, который прошёл в манеже Центра национальных конных традиций на ВДНХ в Москве.

Акробатические и гимнастические упреждения липчане выполняли на гнедом жеребце Виллисе (одна из 4-х основных лошадиных мастей цвет коричневый).

Помимо Кубка в столице прошли и Всероссийские соревнования, в которых липчане собрали ещё целую россыпь наград. 16-летний Георгий Фефелов выиграл турнир среди юниоров, а его младший брат Леонтий взял «золотую» и «серебряную» медали в различных упражнениях среди мальчиков 10-12 лет. Мария Полянских выиграла «серебряную» медаль среди девочек 10-12 лет.

Подготовили спортсменов Надежда и Лариса Логуновы, Роман Фефелов.

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Наша команда

Соревнования собрали полные трибуны, не хуже, чем на футбольных матчах, а участвовали в них более 150 спортсменов из 12 регионов страны.

Фото sport48.ru
Вольтижировка
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