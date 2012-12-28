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853
сегодня, 10:08
6

Липчане начали запасаться картофелем на зиму

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю подросла на 19 рублей 17 копеек. Немного подорожали сахар, бананы и картофель.



Наша корзина с дорогими продуктами за неделю подорожала на 126 рублей 22 копейки. Мы нашли подсолнечное масло подороже, а также выросли в цене овощи.



На Центральном рынке картофель чаще уже покупают мешками, а не на килограмы. Липчане начали запасаться овощами на зиму. Мешок картофеля, в котором 35 килограммов продают полторы тысячи рублей.

— Начинается подготовка к зиме. Пока погода стоит, картошечка сухая, блестящая, — рекламирует свой товар продавец.

Такой мелкий опт выгоднее, чем розница. Килограмм картофеля предлагают по 50 рублей.

На Центральном рынке полно местных помидоров, цены на которе колеблются от 90 до 150 рублей. Причем самые спелые, мясистые стараются продать побыстрее, поэтому цены на них невысокие.

Зато на магазинных прилавках изобиоле не везде наблюдается. В одном из магазинов частично пустовали места в фруктовом и оворщном отделах.



На прошлой неделе мы порадовались подешевевшим овощам и бананам. Это была акция. На этой неделе почти все цены вернулись к прежним уровням. Бананы с коричневыми пятнами продают по 134 рубля 90 копеек — вроде как со скидкой. Вы бы соблазнились?



Но есть и позитивные новости. Арбузы продолжают дешеветь, а сейчас еще не пик сезона! В одном из магазином мы увидели предложение — 14 рублей 99 копеек за килограмм!



На Центральном рынке уже появились мандарины урожая 2026 года. Привезли из Китая, килограмм стоит 300 рублей.



Если в овощных и фруктовых рядах оживление, то в мясных все больше, на нав взгляд, пустующих мест.

— У нас цены не меняютися, иначе люди не подойдут, — говорит продавец кур, предлагая скидки с первоначально озвученной цены в 400 рублей за килограмм курятины.

Любители морепродуктов могут полакомиться фалангами краба — 5 000 рублей за килогамм.


цены
дороже/дешевле
4
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1
1
2

Комментарии (6)

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Сначала новые
Не смешите
6 минут назад
Никто в наше время не запасается картофелем. На антресолях будете хранить его? Через пару недель прорастёт. Вменяемые покупают по мере надобности в магазинах, по килограмму, не больше
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Сельский кулак
7 минут назад
Сейчас рано покупать.Когда мы её выкапываем,она у нас лежит в темном сарае,а перед морозами,перебераем,сортируем и она у нас лежит до лета.Гнилой нет.Всем здоровья и приятного аппетита.
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Фунтик
30 минут назад
У соседа всегда лучше и вкуснее
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Фунтик
30 минут назад
Смысла нет картошку закупать мешками на зиму, она может и до нового года не долежать сгниёт или почернеет, проще купить ведро закончилось пошёл ещё купил не понравилась у другого взял продавца
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Дачница
59 минут назад
Своя картошечка лучше всего. Покупают кота в мешке с проволочником и гнилью. Неизвестно, чем ее подкармливали. А во всем виновата лень. Дачи и огороды в деревне бросили.
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кит
сегодня, 10:16
Все таки подросли в цене обе корзины,не смотря на их способность постоянно дешеветь ! А я сегодня суп с тыквой сварю первый раз
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