Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Общество
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сегодня, 10:08
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Липчане начали запасаться картофелем на зиму
Итоги недели: цены.
Наша корзина с дорогими продуктами за неделю подорожала на 126 рублей 22 копейки. Мы нашли подсолнечное масло подороже, а также выросли в цене овощи.
На Центральном рынке картофель чаще уже покупают мешками, а не на килограмы. Липчане начали запасаться овощами на зиму. Мешок картофеля, в котором 35 килограммов продают полторы тысячи рублей.
— Начинается подготовка к зиме. Пока погода стоит, картошечка сухая, блестящая, — рекламирует свой товар продавец.
Такой мелкий опт выгоднее, чем розница. Килограмм картофеля предлагают по 50 рублей.
На Центральном рынке полно местных помидоров, цены на которе колеблются от 90 до 150 рублей. Причем самые спелые, мясистые стараются продать побыстрее, поэтому цены на них невысокие.
Зато на магазинных прилавках изобиоле не везде наблюдается. В одном из магазинов частично пустовали места в фруктовом и оворщном отделах.
На прошлой неделе мы порадовались подешевевшим овощам и бананам. Это была акция. На этой неделе почти все цены вернулись к прежним уровням. Бананы с коричневыми пятнами продают по 134 рубля 90 копеек — вроде как со скидкой. Вы бы соблазнились?
Но есть и позитивные новости. Арбузы продолжают дешеветь, а сейчас еще не пик сезона! В одном из магазином мы увидели предложение — 14 рублей 99 копеек за килограмм!
На Центральном рынке уже появились мандарины урожая 2026 года. Привезли из Китая, килограмм стоит 300 рублей.
Если в овощных и фруктовых рядах оживление, то в мясных все больше, на нав взгляд, пустующих мест.
— У нас цены не меняютися, иначе люди не подойдут, — говорит продавец кур, предлагая скидки с первоначально озвученной цены в 400 рублей за килограмм курятины.
Любители морепродуктов могут полакомиться фалангами краба — 5 000 рублей за килогамм.
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