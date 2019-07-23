Происшествия

18 минут назад

Две сумки привели к оцеплению сквера на Гагарина

17
#подозрительный предмет
Две сумки привели к оцеплению сквера на Гагарина
Вечером 23 июля в Липецке на улице Гагарина полицейские проверяли сообщение о двух подозрительных сумках оставленных в сквере у дома №117.

Сквер полицейские оцепили, а сумки проверил кинологический наряд. Оказалось, что в сумках находились личные вещи их владельца. 

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Оцепление со сквера сняти, сумки отвезли в отдел полиции.


17
#подозрительный предмет

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