Две сумки привели к оцеплению сквера на Гагарина

Вечером 23 июля в Липецке на улице Гагарина полицейские проверяли сообщение о двух подозрительных сумках оставленных в сквере у дома №117.Сквер полицейские оцепили, а сумки проверил кинологический наряд. Оказалось, что в сумках находились личные вещи их владельца.Оцепление со сквера сняти, сумки отвезли в отдел полиции.