Происшествия

51 минуту назад

На улице Семашко горит гараж

432
#пожар

Сегодня в Липецке рядом с домом №1 по улице Семашко загорелся гараж. 

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- По указанному адресу произошло задымление, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - На месте возгорания работает одно отделение пожарной части №7.

Как предполагают авторы видеозаписи пожара, присланной в редакцию GOROD48, причиной возгорания могла стать детская шалость.

432
#пожар

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