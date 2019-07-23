Происшествия
51 минуту назад
На улице Семашко горит гараж
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Сегодня в Липецке рядом с домом №1 по улице Семашко загорелся гараж.
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- По указанному адресу произошло задымление, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - На месте возгорания работает одно отделение пожарной части №7.
Как предполагают авторы видеозаписи пожара, присланной в редакцию GOROD48, причиной возгорания могла стать детская шалость.
Как предполагают авторы видеозаписи пожара, присланной в редакцию GOROD48, причиной возгорания могла стать детская шалость.
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