Заслуженный тренер по боксу скончался после спортивного праздника

Сегодня не стало Георгия Дроздецкого.

Сегодня на 72-м году жизни скончался один из самых уважаемых людей в липецком спорте: Заслуженный тренер России по боксу Георгий Дроздецкий.

Георгий Федорович оставался в строю до последнего. Буквально сегодня он вместе со своими воспитанниками участвовал в празднике на липецком Городище, посвященном Всемирному дню бокса. Затем пришел домой, почувствовал себя плохо и скончался. Символично, что в главный боксерский день в мире…

Георгий Дроздецкий за свою тренерскую карьеру подготовил 3-х мастеров спорта международного класса, более 20 мастеров спорта СССР и России. Его ученики чемпионы Европы среди юниоров Виктор Алдошин и Дмитрий Савин, победитель Динамиады соцстран Вадим Пузанков. Сейчас самым перспективным липецким боксером считается призер первенства России среди юношей Евгений Рябцев, тоже ученик Дроздецкого.

О времени и месте прощания с маэстро бокса будет сообщено дополднительно.

Вечная память!