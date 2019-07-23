Спорт

41 минуту назад

Заслуженный тренер по боксу скончался после спортивного праздника

5 381
#Бокс #утрата #Георгий Дрозцецкий
Заслуженный тренер по боксу скончался после спортивного праздника

Сегодня не стало Георгия Дроздецкого.

Сегодня на 72-м году жизни скончался один из самых уважаемых людей в липецком спорте: Заслуженный тренер России по боксу Георгий Дроздецкий.

Георгий Федорович оставался в строю до последнего. Буквально сегодня он вместе со своими воспитанниками участвовал в празднике на липецком Городище, посвященном Всемирному дню бокса. Затем пришел домой, почувствовал себя плохо и скончался. Символично, что в главный боксерский день в мире…

Георгий Дроздецкий за свою тренерскую карьеру подготовил 3-х мастеров спорта международного класса, более 20 мастеров спорта СССР и России. Его ученики чемпионы Европы среди юниоров Виктор Алдошин и Дмитрий Савин, победитель Динамиады соцстран Вадим Пузанков. Сейчас самым перспективным липецким боксером считается призер первенства России среди юношей Евгений Рябцев, тоже ученик Дроздецкого.

О времени и месте прощания с маэстро бокса будет сообщено дополднительно.

Вечная память!

5 381
#Бокс #утрата #Георгий Дрозцецкий

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ботокс

14 минут назад
у меня кот умер в день рождения гугл, в все знают как гугл помогает искать "кошечек"... а бокс и кот объединены одной 'о', а вот ботокс - тут и бот, и ток, и кот, и бокс и даже CS
ответить

Олег

15 минут назад
Ушел МЭТР. Да будет земля пухом.
ответить

Алексей

27 минут назад
Царствие Небесное. Очень жалко человека. Хороший был.
ответить

Соболезную

29 минут назад
родным и близким!
ответить

Игнат

31 минуту назад
Царсвия ему небесного и поклон до земли
ответить

Еще в рубрике

Самый выносливый липчанин уступил только чемпиону Европы в «Спиди Пентатлоне»
#Легкая атлетика #многоборье #Тимшин
2
Самый выносливый липчанин уступил только чемпиону Европы в «Спиди Пентатлоне»

вчера, 19:11

Спорт
Липецкая яхтсменка пробилась в «золотой флот» на чемпионате мира и еще может попасть на Олимпиаду
#Парусный спорт #Екатерина Зюзина #Олимпиада
1
Липецкая яхтсменка пробилась в «золотой флот» на чемпионате мира и еще может попасть на Олимпиаду

вчера, 18:43

Спорт
Липецкая дзюдоистка пробилась на пьедестал Кубка Азии досрочными победами (ФОТО)
#Дзюдо #ЦСП #ОК СШОР
4
Липецкая дзюдоистка пробилась на пьедестал Кубка Азии досрочными победами (ФОТО)

вчера, 18:13

Спорт
Если «Металлург» попадет в призеры, ему добавят 10 миллионов рублей (ФОТО)
#Футбол #"Металлург" #болельщики
8
Если «Металлург» попадет в призеры, ему добавят 10 миллионов рублей (ФОТО)

вчера, 17:56

Спорт
Миниатюрный липецкий атлет за пару минут умудрился перетаскать почти 2,5 тонны железа
#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #Николай Грачев
4
Миниатюрный липецкий атлет за пару минут умудрился перетаскать почти 2,5 тонны железа

вчера, 15:52

Спорт
Липецкий мини-футбольный клуб будет тренировать обладатель Кубка УЕФА
#Мини-футбол
5
Липецкий мини-футбольный клуб будет тренировать обладатель Кубка УЕФА

21.07.2019 11:43

Спорт