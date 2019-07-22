Липецкая дзюдоистка пробилась на пьедестал Кубка Азии досрочными победами (ФОТО)

Светлана Воронина уступила в полуфинале только соотечественнице.

21-летняя воспитанница областной комплексной спортивной школы (ОК ДЮСШ) Светлана Воронина выиграла бронзовую медаль открытого Кубка Азии по дзюдо в казахстанском Актау.

Липчанка провела три схватки в весовой категории до 78 кг, и в двух из них вышла победительницей.

Воронина начала с убедительной победы над монгольской спортсменкой Эрденет-Од Батбайяр – чуть больше минуты понадобилось липчанке, чтобы провести победный прием – иппон.

В полуфинале нашу девушку ждала соотечественница Марина Букреева из Ачинска Красноярского края. Это был самый упорный поединок в весе – основное время завершилось вничью, а в дополнительное победу вырвала сибирячка.

Неудача не выбила Воронину из колеи и в споре за «бронзу» она победила хозяйку татами Зарину Раифову из Казахстана, и вновь – досрочно.

Обидчица же нашей спортсменки Букреева выиграла «золотую» медаль, нанеся в финале поражение еще одной казахстанской дзюдоистке Назерке Тилеухановой.

Всего в Кубке Азии участвовали 174 спортсмена из 11 стран.

Ученица Владимира Смирнова в нынешнем году также взяла «бронзовую» медаль на этапе открытого Кубка Европы в Оренбурге, а на другом этапе выступила в болгарской Софии, где поделила места с 9 по 16-е.







Светлана Воронина (вторая справа) на пьедестале в Казахстане. Фото topsport48.ru