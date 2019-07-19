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39 минут назад

В больнице ветерана с инсультом разместили в коридоре

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В больнице ветерана с инсультом разместили в коридоре

Прокуратура занимается проверкой видео, которое появилось в Сети

Прокуратура проверит видео, на котором 83-летний ветеран труда лежит с инсультом в коридоре больницы в Белгороде, хотя в палате есть свободные койки, сообщила РИА Новости представитель региональной прокуратуры Ольга Моисейкина.

19 июля в телеграм-каналах появилось видео из больничного коридора с пожилым мужчиной, лежащим на кушетке. Рядом стоит тумбочка с продуктами. Автор видео рассказывает, что это ее 83-летний дедушка, ветеран труда, он поступил в больницу №1 Белгорода почти сутки назад с инсультом. При этом женщина входит в одну из палат и показывает, что там есть несколько свободных мест.

По данным регионального департамента здравоохранения, пациент поступил в больницу 17 июля, и с того момента медицинская помощь ему оказывалась в полном объёме. 18 июля около 11 часов его перевели в палату неврологического отделения горбольницы № 2 города Белгорода для проведения дальнейшего лечения.

В нахождении в палате интенсивной терапии пациент не нуждался. Состояние пациента стабильное. По факту ситуации в ближайшее время будет организована проверка департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.

Представитель региональной прокуратуры Ольга Моисейкина рассказала, что по факту появления видео организована проверка.


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