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39 минут назад
В больнице ветерана с инсультом разместили в коридоре
Прокуратура занимается проверкой видео, которое появилось в Сети
Прокуратура проверит видео, на котором 83-летний ветеран труда лежит с инсультом в коридоре больницы в Белгороде, хотя в палате есть свободные койки, сообщила РИА Новости представитель региональной прокуратуры Ольга Моисейкина.
19 июля в телеграм-каналах появилось видео из больничного коридора с пожилым мужчиной, лежащим на кушетке. Рядом стоит тумбочка с продуктами. Автор видео рассказывает, что это ее 83-летний дедушка, ветеран труда, он поступил в больницу №1 Белгорода почти сутки назад с инсультом. При этом женщина входит в одну из палат и показывает, что там есть несколько свободных мест.
По данным регионального департамента здравоохранения, пациент поступил в больницу 17 июля, и с того момента медицинская помощь ему оказывалась в полном объёме. 18 июля около 11 часов его перевели в палату неврологического отделения горбольницы № 2 города Белгорода для проведения дальнейшего лечения.
В нахождении в палате интенсивной терапии пациент не нуждался. Состояние пациента стабильное. По факту ситуации в ближайшее время будет организована проверка департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.
Представитель региональной прокуратуры Ольга Моисейкина рассказала, что по факту появления видео организована проверка.
19 июля в телеграм-каналах появилось видео из больничного коридора с пожилым мужчиной, лежащим на кушетке. Рядом стоит тумбочка с продуктами. Автор видео рассказывает, что это ее 83-летний дедушка, ветеран труда, он поступил в больницу №1 Белгорода почти сутки назад с инсультом. При этом женщина входит в одну из палат и показывает, что там есть несколько свободных мест.
По данным регионального департамента здравоохранения, пациент поступил в больницу 17 июля, и с того момента медицинская помощь ему оказывалась в полном объёме. 18 июля около 11 часов его перевели в палату неврологического отделения горбольницы № 2 города Белгорода для проведения дальнейшего лечения.
В нахождении в палате интенсивной терапии пациент не нуждался. Состояние пациента стабильное. По факту ситуации в ближайшее время будет организована проверка департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.
Представитель региональной прокуратуры Ольга Моисейкина рассказала, что по факту появления видео организована проверка.