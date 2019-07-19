Общество
сегодня, 12:40
В Липецке обновили городскую Доску Почета
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На ней - 15 новых имен.
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Сегодня в Липецке на аллее по улице Гагарина у Быханова сада торжественно обновили городскую Доску Почета. На ней - 15 новых имен горожан, награжденных главой Липецка Евгенией Уваркиной и председателем горсовета Игорем Тиньковым памятным знаком «Липецк - город мастеров».
Среди награжденных - металлурги, медики, учителя, работники муниципальных предприятий и организаций.
Среди награжденных - металлурги, медики, учителя, работники муниципальных предприятий и организаций.
11 1755
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