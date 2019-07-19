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сегодня, 12:40

В Липецке обновили городскую Доску Почета

11 1755
#Доска почета
1
В Липецке обновили городскую Доску Почета

На ней - 15 новых имен.

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Сегодня в Липецке на аллее по улице Гагарина у Быханова сада торжественно обновили городскую Доску Почета. На ней - 15 новых имен горожан, награжденных главой Липецка Евгенией Уваркиной и председателем горсовета Игорем Тиньковым памятным знаком «Липецк - город мастеров».

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Среди награжденных - металлурги, медики, учителя, работники муниципальных предприятий и организаций.
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11 1755
#Доска почета
1

Комментарии (11)

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матвей

58 минут назад
Все с первого взгляда не плохо. Но почему на открытии мы не видели выдающихся людей нашего города , а именно Милованова, Бирюкова , Орехову , Асанову , летчиков , сталеваров , сантехников электриков , моряков -подводников. Снова профанация , а дальше как........................
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Мучко

сегодня, 14:42
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/oprese
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сёрфер

сегодня, 14:37
тЕньков мля и тут свою рожу засветил, мол работаю не покладая...
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 14:37
А почему жирный крестоносец без бороды?
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Сказочный Д.

сегодня, 14:17
гость, а то и имею. Привет из СССР такой. Пережиток прошлого. Прям такие достойные, а остальные бездельники, пьяницы и туниядцы. Да? Нет? А что ж их тогда так мало? Значит кого-то не посчитали? Или да, посчитали приближенных, а остальные не в счет. А этим и слава и почет и на доску. Сразу оговорюсь, что ничего против этих людей не имею, но сама подача пережиток прошлого.
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Максим

сегодня, 13:52
а должно быть вот так! http://ooo-maxim.ru/index.php?id=reklamnye-konstrukcii
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Максим

сегодня, 13:50
Городская доска почёта выглядит крайне устаревшей. Используемые материалы больше подошли бы для возведения хозяйственных построек в сельской местности отсталых регионов.
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игп

сегодня, 13:18
А почему ни одного украинца там нету?
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гость

сегодня, 13:13
что это..., Сказочный Д., что вы имеете в виду, достойные люди, награждены за добросовестный, долгий труд
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Сказочный Д.

сегодня, 13:01
Ну все ж понимают, что это....:)))))
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