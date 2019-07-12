Колеса автомобиля липчанки порезал ножом мужчина плотного телосложения

Сначала он порезал два колеса, затем вернулся и пробил ножом еще два

В группе микрорайона «Университетский» размещена просьба о помощи найти мужчину, порезавшего четыре колеса автомобиля.Это произошло на улице Славянова, неподалеку от дома №2 сегодня ночью.«По словам очевидцев, мужчина плотного телосложения, вес примерно 120 кг, рост 1.80, одет был в кепку и куртку, шёл шатаясь, возможно был в нетрезвом виде. Подойдя к автомобилю он прорезал сначала 2 колеса, потом, отойдя на не большое расстояние, вернулся и ещё прорезал 2 колеса. После этого пошёл пьяной походкой по главной дороге для автомобилей с предметом похожим на нож в руках и завернул за дом на ул Словянова 1», пишет автор.