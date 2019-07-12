Происшествия

сегодня, 13:58

Колеса автомобиля липчанки порезал ножом мужчина плотного телосложения

29 2097
#порча автомобиля
Колеса автомобиля липчанки порезал ножом мужчина плотного телосложения

Сначала он порезал два колеса, затем вернулся и пробил ножом еще два

В группе микрорайона «Университетский» размещена просьба о помощи найти мужчину, порезавшего четыре колеса автомобиля.
Это произошло на улице Славянова, неподалеку от дома №2 сегодня ночью.

«По словам очевидцев, мужчина плотного телосложения, вес примерно 120 кг, рост 1.80, одет был в кепку и куртку, шёл шатаясь, возможно был в нетрезвом виде. Подойдя к автомобилю он прорезал сначала 2 колеса, потом, отойдя на не большое расстояние, вернулся и ещё прорезал 2 колеса. После этого пошёл пьяной походкой по главной дороге для автомобилей с предметом похожим на нож в руках и завернул за дом на ул Словянова 1», пишет автор.



29 2097
#порча автомобиля

Комментарии (29)

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Хаха!!!

2 минуты назад
Хороши очевидцы,так вот и убьют при таких очевидцах.
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Ты

3 минуты назад
Лида, не Лида. Ты Гюлчетай
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Петух

7 минут назад
Азим, гамбурский.
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Азим

8 минут назад
Ребята !!!!!! 15-го июля в нашем любимом городе Липецке, гей парад, начало в 9 утра, все строго в кожаных стрингах и чулках. До встречи красавчики !!!!!!!!
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Лида

8 минут назад
Азим, в отдел К обратитесь, они его быстро вычислят и еще статью получит 2 года за разжигание межнациональной розни,заявление писать обязательно
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Азим

18 минут назад
Ваня Волков, Возьми меня, я хочу, давай давай.
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Смотри

22 минуты назад
Азим, как бы тебе перо в опу не воткнул этот дядя. Ржу не могу. Кнопочные герои.
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Ваня Волков

24 минуты назад
Азим, все вы так говорите. А сзади меня окозываются только избранные.
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Азим

33 минуты назад
Ваня Волков, вычислим заставим на коленях прощения просить и руки выломаем и спички вставим
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Миланва

34 минуты назад
свингеры университетского в топку
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