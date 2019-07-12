Происшествия

45 минут назад

В Липецке задержан подозреваемый в педофилии

12 1140
#педофил
2
В Липецке задержан подозреваемый в педофилии

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о сексуальном насилии школьниц задержан подозреваемый, находившийся в розыске более года. 

Действия 42-летнего липчанина квалифицированы по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетней).

По данным следствия, подозреваемый, достоверно зная о несовершеннолетии своих избранниц, вступал с ними интимную связь. В период с июля по октябрь 2017 года он соблазнил четырех школьниц от 13 до 16 лет. Потерпевших он заманивал в свою квартиру, либо реализовывал свои преступные намерения в лесопосадках.

Установлено, что фигурант ранее судим за убийство сожительницы. В настоящее время по ходатайству следователя ему избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступлений он признал, вместе с тем его вина подтверждается собранными следователями доказательствами, а также результатами судебных экспертиз. Фигуранту предъявлено обвинение  в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям фигуранта будет дана окончательная юридическая оценка.
12 1140
#педофил
2

Комментарии (12)

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х

6 минут назад
так суть в том что он их не насиловал.а давали они сами так кто тут больше виноват интернет где один разврат.родители.сами подростки.ну и конечно объвиняемый все хороши.
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Трезвенник

12 минут назад
Алкан 15 мкр, тоже при виде шаров млееш? Нравится тебе с ними за стакан палёнки?
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ведьма

14 минут назад
Вонючка подретузная,и урод конченый на кол его.
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*

28 минут назад
Алкан 15 мкр, толку от этих шаров вшитых, если в труселях на полшестого.
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В зоне

29 минут назад
У него найдутся поклонники
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Кент

38 минут назад
Срочно отпетушить подонка
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Лимитчик

38 минут назад
На месте его было убить
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гость

38 минут назад
Алкан 15 мкр, зачем алкану целки?У тебя не стоит уже!
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Хозяин

39 минут назад
Козявка, что на зоне и произойдет.
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гость

39 минут назад
сука
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