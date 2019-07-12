В Липецке задержан подозреваемый в педофилии

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о сексуальном насилии школьниц задержан подозреваемый, находившийся в розыске более года.

Действия 42-летнего липчанина квалифицированы по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетней).



По данным следствия, подозреваемый, достоверно зная о несовершеннолетии своих избранниц, вступал с ними интимную связь. В период с июля по октябрь 2017 года он соблазнил четырех школьниц от 13 до 16 лет. Потерпевших он заманивал в свою квартиру, либо реализовывал свои преступные намерения в лесопосадках.



Установлено, что фигурант ранее судим за убийство сожительницы. В настоящее время по ходатайству следователя ему избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступлений он признал, вместе с тем его вина подтверждается собранными следователями доказательствами, а также результатами судебных экспертиз. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.



Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям фигуранта будет дана окончательная юридическая оценка.

