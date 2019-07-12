45 минут назад
В Липецке задержан подозреваемый в педофилии
Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о сексуальном насилии школьниц задержан подозреваемый, находившийся в розыске более года.
По данным следствия, подозреваемый, достоверно зная о несовершеннолетии своих избранниц, вступал с ними интимную связь. В период с июля по октябрь 2017 года он соблазнил четырех школьниц от 13 до 16 лет. Потерпевших он заманивал в свою квартиру, либо реализовывал свои преступные намерения в лесопосадках.
Установлено, что фигурант ранее судим за убийство сожительницы. В настоящее время по ходатайству следователя ему избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступлений он признал, вместе с тем его вина подтверждается собранными следователями доказательствами, а также результатами судебных экспертиз. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям фигуранта будет дана окончательная юридическая оценка.
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