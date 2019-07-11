23 минуты лётчики будут впечатлять липчан в День города

Как сообщает администрация Липецка, авиашоу на набережной начнется в 12.00 и продлится 23 минуты (даты в сообщении нет). В нем примут участие 4 экипажа пилотажной группы «Соколы России» Липецкого авиацентра на боевых самолетах Су-27. Затем липчан ждут показательные выступления группы парашютистов из 10 человек, в составе которой – сербские спортсмены, выступающие в рамках Года Российско-Сербской дружбы.



Для детей на Набережной с 11.00 организуют небольшой интерактивный праздник. В течение дня здесь будет проходить чемпионат Липецка по пляжному волейболу, а также показательная регата.