Общество

26 минут назад

23 минуты лётчики будут впечатлять липчан в День города

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#День города #авиашоу
23 минуты лётчики будут впечатлять липчан в День города
Как сообщает администрация Липецка, авиашоу на набережной начнется в 12.00 и продлится 23 минуты (даты в сообщении нет). В нем примут участие 4 экипажа пилотажной группы «Соколы России» Липецкого авиацентра на боевых самолетах Су-27. Затем липчан ждут показательные выступления группы парашютистов из 10 человек, в составе которой – сербские спортсмены, выступающие в рамках Года Российско-Сербской дружбы.

Для детей на Набережной с 11.00 организуют небольшой интерактивный праздник. В течение дня здесь будет проходить чемпионат Липецка по пляжному волейболу, а также показательная регата.
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#День города #авиашоу

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