Политика
19 минут назад
Все по-честному: каждому кандидату в губернаторы предоставили возможность понравится депутатам
Вопрос в другом: кто реально бросит вызов Игорю Артамонову.
На прошлой неделе GOROD48 рассказал о девяти кандидатах в губернаторы. Мы попытались сжато рассказать о сильных и слабых сторонах этих людей, а также предположили, что главная интрига этих выборов в том, кто из кандидатов пройдет так называемый муниципальный фильтр – собрать не менее 163 подписей депутатов сельских, районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах, причем все собранные подписи должны быть заверены нотариально.
Участник выборов главы региона в 2014 году, уже бывший член ЛДПР Максим Халимончук сообщил GOROD48, что всем кандидатам в губернаторы необходимо заручиться поддержкой муниципальных депутатов, корпус которых на 99,9% состоит из членов «ЕР», в индивидуальном порядке. Наш эксперт заявил, что это удастся сделать лишь тем, к кому проявит снисходительность руководство ЛРО «ЕР», так как партийную дисциплину еще никто не отменял.
Но вдруг оказалось, что Максим Халимончук не угадал! Оказалось, что муниципальные депутаты не получали однозначной установки кого поддержать. Им предложено определяться самим. Для многих депутатов такая ситуация странная и непривычная. Они продолжают ждать инструкций, ведь члены «ЕР» даже несмотря на отсутствие установок, предпочитают руководствоваться своим пониманием правильного: голосовать только за своих или, в крайнем случае, за знакомых им товарищей.
Понятно, что никаких проблем с фильтром нет у врио губернатора. По доходящей из его окружения информации, он или уже прошел его, или близок к этому. Команда Артамонова считает нужным делать из прохождения фильтра шоу. Работает спокойно и методично, в обычном артамоновском стиле.
У остальных кандидатов ситуация сложнее. Главные возможные соперники врио губернатора - Сергей Токарев от КПРФ и Александр Шерин от ЛДПР - поначалу пытались придать прохождению фильтра публичность. Они стали размещать в соцсетях подписные листы депутатов от своих партий, но их априори были единицы.
Известно, впрочем, что Сергей Токарев попытался собирать подписи всерьез. Его помощники обзванивали муниципальных депутатов, но почти ни у кого не встретили понимания. В итоге кандидат от КПРФ обнародовал список отказавшихся с ним сотрудничать депутатов Липецкого горсовета. Но этот шаг никакого воспитательного воздействия депутатов иных муниципальных образований не оказал. Наши «единороссы» привыкли видеть в коммунистах классовых врагов и отказ их кандидату в поддержке считают добродетелью. Поэтому сейчас все надежды Сергея Токарева на то, что на выборы его допустят по соглашению между Геннадием Зюгановым и администрацией президента РФ (кстати, об этом и говорил и Максим Халиманчук: помимо договоренностей на местах представителям большой четверки - «ЕР», КПРФ, ЛДРП и «Справедливой России» - необходимо договариваться в Москве).
Александр Шерин почти сразу махнул рукой на попытки самостоятельно пройти фильтр. У него другая тактика: давить на врио губернатора при помощи публичных заявлений, чтобы он гарантировал ему прохождение фильтра. Между тем Шерин в ходе публичных выступлений своими злыми (и заслуженными порой) выпадами в адрес «ЕР» сумел настроить против себя большинство депутатов, которые воспринимают его слова, как личную обиду.
Остальные кандидаты если и работают над прохождением фильтра, то делают это очень тихо, больше полагаясь больше на переговоры, чем на шумную кампанию. Оно и понятно: переговорные процессы в политике предполагают взаимные обязательства и любят тишину.
По сути, кандидаты добиваются от врио губернатора того, что он делать категорически не хочет - использовать административный ресурс для давления на муниципальных депутатов. Но Игорь Артамонов неожиданно для всех предложил другой выход: организовать в каждом районе области дискуссионные площадки, на которых испытывающие трудности с прохождением фильтра кандидаты в губернаторы могут влюбить в себя муниципалов.
- Понимая, что я не могу пройти муниципальный фильтр, обратился к руководству «Единой России» и к вице-губернатору Александру Костомарову с предложением создать равные конкурентные условия для прохождения кандидатами муниципального фильтра. И вот неожиданно для себя получаю письмо от исполнительного директора Ассоциации «Совета муниципальных образований Липецкой области» Ивана Соколова, который пригласил меня на такие площадки! – рассказал GOROD48 кандидат в губернаторы Олег Хомутинников.
- Такие предложения мы отправили всем кандидатам в губернаторы, в том числе и Игорю Артамонову, с приложением графика встреч с депутатами во всех районах области, - сообщил GOROD48 Иван Соколов.
Такого в регионе еще не было! На встречах, которые начнутся 11 июля (предполагается по три поездки в разные районы в день), кандидаты смогут рассказать депутатам о себе, представить свои программы, ответить на вопросы. А уж депутаты определяться, кого из них они поддержат и поддержат ли.
- Вопрос в другом: готовы ли кандидаты в губернаторы к этой процедуре, требующей недюжинных физических и эмоциональных сил, ведь встречи придется проводить почти ежедневно, - говорит организатор «праймериз» Иван Соколов.
Кандидаты в губернаторы начали встречи с муниципальными депутатами сегодня утром.
Итак, правила для всех одни (ну, разве что Игорь Артамонов в этой ситуации окажется над схваткой - вряд ли врио губернатора, который задействован помимо региональной и в федеральной повестке, сможет вместе со своими оппонентами посещать такие площадки). Найти общий язык с депутатами на встречах лицом к лицу - вот новый квест для кандидатов, вот, по сути, единственный путь на выборы.
Согласно избирательному законодательству, предвыборная агитация начинается только после окончательной регистрации кандидатов. Тогда они получают возможность проводить встречи с избирателями, публиковаться в СМИ и размещать ролики на ТВ. На самом деле агитация, конечно, началась намного раньше (для того же Игоря Артамонова - еще в октябре прошлого года во время представления в качестве врио губернатора). Кандидаты своими действиями уже на старте кампании демонстрируют самое главное: свои принципы, приоритеты, свою готовность действовать в интересах избирателей. С чем они идут на выборы, и для решения каких задач им нужна победа.
Опять же самая насыщенная предвыборная повестка - у Игоря Артамонова. Хотя бы потому, что его работодателем пока является президент РФ и ему надо давать результат уже сейчас, а не в сентябре по окончании выборов. Только за последнюю декаду он побывал на приеме у Путина, где представил свое видение решений проблем региона и получил одобрение президента. Слетал на выходных в Сирию, чтобы поддержать липецких военных летчиков. Побывал в Ельце, где раскритиковал мэрию за косяки в благоустройстве. Выполнил свое обещание, вернув жителям Воловского района собственную больницу. О выборах публично он не говорит, но почти каждый день дает липчанам повод вспомнить о нем и обсудить его действия.
Хоть как-то конкурировать с врио пытается Александр Шерин, поставивший своей целью собрать в свою копилку весь протестный электорат. Поэтому вся его повестка - это переезды от одной точки проявления общественного недовольства - к другой. Кандидат от ЛДПР не делает различий, против чего протест: аварийное ли жилье, точечная ли застройка или иные другие проблемы. Его стратегия простая и в известной мере выигрышная: встреча с возмущенными гражданами - депутатский запрос - отчет в соцсетях. Однако на решение конфликтов заточен и врио губернатора. Поэтому протестная повестка к началу июля себя почти исчерпала. Кандидат пытается сам выступать инициатором новых протестов, но его попытки вывести людей на улицу не дают результата.
На Сергея Токарева пока работает партия. В минувшие выходные в Липецке прошел семинар-совещание партийного актива ЦФО, сопровождавшийся яркими мероприятиями у областного коммунистического штаба. Выбор Липецка как места проведения такого партийного форума вряд ли случаен.
Лариса Ксенофонтова последний раз публично проявила себя на... майской Всероссийской пресс-конференции «Справедливой России». Единственная женщина-кандидат представила партийный доклад «Россия без социальной справедливости». Основной обозначенной в нем проблемой стало отставание доходов населения от роста цен. Бороться с кризисом Ксенофонтова предлагает путем проведения структурных реформ, в том числе, через госинвестиции. Однако это яркое выступление стало последним, с которым кандидат от «СР» обратилась к потенциальным избирателям. С мая она держит уже затянувшуюся паузу, не без оснований рассчитывая, что в избирательный бюллетень ее заведут хотя бы по гендерному принципу.
Олег Хомутинников идет на выборы от радикальной оппозиционной Партии народной свободы (ПАРНАС). Логично было ожидать, что с ее платформы Хомутинников продолжит свою обычную критику политики федеральной и областной власти. А в его арсенале много тем, связанных с коррупцией и плагиатом. Однако таких выступлений не видно.
Говорить о других кандидатах, вовсе не знакомых липчанам, пока нечего. Но эти темные лошадки - Евгений Третьяков от Аграрной партии России, Андрей Плотников от «Коммунистов России», Вадим Давыдов от «Казачьей партии», Андрей Григорьев от «Патриотов России» - как раз и имеют возможность пройти муниципальный фильтр. К таким безобидным товарищам депутаты от «ЕР» не испытывают ни классовой ненависти, не вызывают они у единороссов и страхов за свое будущее.
Участник выборов главы региона в 2014 году, уже бывший член ЛДПР Максим Халимончук сообщил GOROD48, что всем кандидатам в губернаторы необходимо заручиться поддержкой муниципальных депутатов, корпус которых на 99,9% состоит из членов «ЕР», в индивидуальном порядке. Наш эксперт заявил, что это удастся сделать лишь тем, к кому проявит снисходительность руководство ЛРО «ЕР», так как партийную дисциплину еще никто не отменял.
Но вдруг оказалось, что Максим Халимончук не угадал! Оказалось, что муниципальные депутаты не получали однозначной установки кого поддержать. Им предложено определяться самим. Для многих депутатов такая ситуация странная и непривычная. Они продолжают ждать инструкций, ведь члены «ЕР» даже несмотря на отсутствие установок, предпочитают руководствоваться своим пониманием правильного: голосовать только за своих или, в крайнем случае, за знакомых им товарищей.
Понятно, что никаких проблем с фильтром нет у врио губернатора. По доходящей из его окружения информации, он или уже прошел его, или близок к этому. Команда Артамонова считает нужным делать из прохождения фильтра шоу. Работает спокойно и методично, в обычном артамоновском стиле.
У остальных кандидатов ситуация сложнее. Главные возможные соперники врио губернатора - Сергей Токарев от КПРФ и Александр Шерин от ЛДПР - поначалу пытались придать прохождению фильтра публичность. Они стали размещать в соцсетях подписные листы депутатов от своих партий, но их априори были единицы.
Известно, впрочем, что Сергей Токарев попытался собирать подписи всерьез. Его помощники обзванивали муниципальных депутатов, но почти ни у кого не встретили понимания. В итоге кандидат от КПРФ обнародовал список отказавшихся с ним сотрудничать депутатов Липецкого горсовета. Но этот шаг никакого воспитательного воздействия депутатов иных муниципальных образований не оказал. Наши «единороссы» привыкли видеть в коммунистах классовых врагов и отказ их кандидату в поддержке считают добродетелью. Поэтому сейчас все надежды Сергея Токарева на то, что на выборы его допустят по соглашению между Геннадием Зюгановым и администрацией президента РФ (кстати, об этом и говорил и Максим Халиманчук: помимо договоренностей на местах представителям большой четверки - «ЕР», КПРФ, ЛДРП и «Справедливой России» - необходимо договариваться в Москве).
Александр Шерин почти сразу махнул рукой на попытки самостоятельно пройти фильтр. У него другая тактика: давить на врио губернатора при помощи публичных заявлений, чтобы он гарантировал ему прохождение фильтра. Между тем Шерин в ходе публичных выступлений своими злыми (и заслуженными порой) выпадами в адрес «ЕР» сумел настроить против себя большинство депутатов, которые воспринимают его слова, как личную обиду.
Остальные кандидаты если и работают над прохождением фильтра, то делают это очень тихо, больше полагаясь больше на переговоры, чем на шумную кампанию. Оно и понятно: переговорные процессы в политике предполагают взаимные обязательства и любят тишину.
По сути, кандидаты добиваются от врио губернатора того, что он делать категорически не хочет - использовать административный ресурс для давления на муниципальных депутатов. Но Игорь Артамонов неожиданно для всех предложил другой выход: организовать в каждом районе области дискуссионные площадки, на которых испытывающие трудности с прохождением фильтра кандидаты в губернаторы могут влюбить в себя муниципалов.
- Понимая, что я не могу пройти муниципальный фильтр, обратился к руководству «Единой России» и к вице-губернатору Александру Костомарову с предложением создать равные конкурентные условия для прохождения кандидатами муниципального фильтра. И вот неожиданно для себя получаю письмо от исполнительного директора Ассоциации «Совета муниципальных образований Липецкой области» Ивана Соколова, который пригласил меня на такие площадки! – рассказал GOROD48 кандидат в губернаторы Олег Хомутинников.
- Такие предложения мы отправили всем кандидатам в губернаторы, в том числе и Игорю Артамонову, с приложением графика встреч с депутатами во всех районах области, - сообщил GOROD48 Иван Соколов.
Такого в регионе еще не было! На встречах, которые начнутся 11 июля (предполагается по три поездки в разные районы в день), кандидаты смогут рассказать депутатам о себе, представить свои программы, ответить на вопросы. А уж депутаты определяться, кого из них они поддержат и поддержат ли.
- Вопрос в другом: готовы ли кандидаты в губернаторы к этой процедуре, требующей недюжинных физических и эмоциональных сил, ведь встречи придется проводить почти ежедневно, - говорит организатор «праймериз» Иван Соколов.
Кандидаты в губернаторы начали встречи с муниципальными депутатами сегодня утром.
Итак, правила для всех одни (ну, разве что Игорь Артамонов в этой ситуации окажется над схваткой - вряд ли врио губернатора, который задействован помимо региональной и в федеральной повестке, сможет вместе со своими оппонентами посещать такие площадки). Найти общий язык с депутатами на встречах лицом к лицу - вот новый квест для кандидатов, вот, по сути, единственный путь на выборы.
Согласно избирательному законодательству, предвыборная агитация начинается только после окончательной регистрации кандидатов. Тогда они получают возможность проводить встречи с избирателями, публиковаться в СМИ и размещать ролики на ТВ. На самом деле агитация, конечно, началась намного раньше (для того же Игоря Артамонова - еще в октябре прошлого года во время представления в качестве врио губернатора). Кандидаты своими действиями уже на старте кампании демонстрируют самое главное: свои принципы, приоритеты, свою готовность действовать в интересах избирателей. С чем они идут на выборы, и для решения каких задач им нужна победа.
Опять же самая насыщенная предвыборная повестка - у Игоря Артамонова. Хотя бы потому, что его работодателем пока является президент РФ и ему надо давать результат уже сейчас, а не в сентябре по окончании выборов. Только за последнюю декаду он побывал на приеме у Путина, где представил свое видение решений проблем региона и получил одобрение президента. Слетал на выходных в Сирию, чтобы поддержать липецких военных летчиков. Побывал в Ельце, где раскритиковал мэрию за косяки в благоустройстве. Выполнил свое обещание, вернув жителям Воловского района собственную больницу. О выборах публично он не говорит, но почти каждый день дает липчанам повод вспомнить о нем и обсудить его действия.
Хоть как-то конкурировать с врио пытается Александр Шерин, поставивший своей целью собрать в свою копилку весь протестный электорат. Поэтому вся его повестка - это переезды от одной точки проявления общественного недовольства - к другой. Кандидат от ЛДПР не делает различий, против чего протест: аварийное ли жилье, точечная ли застройка или иные другие проблемы. Его стратегия простая и в известной мере выигрышная: встреча с возмущенными гражданами - депутатский запрос - отчет в соцсетях. Однако на решение конфликтов заточен и врио губернатора. Поэтому протестная повестка к началу июля себя почти исчерпала. Кандидат пытается сам выступать инициатором новых протестов, но его попытки вывести людей на улицу не дают результата.
На Сергея Токарева пока работает партия. В минувшие выходные в Липецке прошел семинар-совещание партийного актива ЦФО, сопровождавшийся яркими мероприятиями у областного коммунистического штаба. Выбор Липецка как места проведения такого партийного форума вряд ли случаен.
Лариса Ксенофонтова последний раз публично проявила себя на... майской Всероссийской пресс-конференции «Справедливой России». Единственная женщина-кандидат представила партийный доклад «Россия без социальной справедливости». Основной обозначенной в нем проблемой стало отставание доходов населения от роста цен. Бороться с кризисом Ксенофонтова предлагает путем проведения структурных реформ, в том числе, через госинвестиции. Однако это яркое выступление стало последним, с которым кандидат от «СР» обратилась к потенциальным избирателям. С мая она держит уже затянувшуюся паузу, не без оснований рассчитывая, что в избирательный бюллетень ее заведут хотя бы по гендерному принципу.
Олег Хомутинников идет на выборы от радикальной оппозиционной Партии народной свободы (ПАРНАС). Логично было ожидать, что с ее платформы Хомутинников продолжит свою обычную критику политики федеральной и областной власти. А в его арсенале много тем, связанных с коррупцией и плагиатом. Однако таких выступлений не видно.
Говорить о других кандидатах, вовсе не знакомых липчанам, пока нечего. Но эти темные лошадки - Евгений Третьяков от Аграрной партии России, Андрей Плотников от «Коммунистов России», Вадим Давыдов от «Казачьей партии», Андрей Григорьев от «Патриотов России» - как раз и имеют возможность пройти муниципальный фильтр. К таким безобидным товарищам депутаты от «ЕР» не испытывают ни классовой ненависти, не вызывают они у единороссов и страхов за свое будущее.
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