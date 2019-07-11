По факту исчезновения 24-летнего липчанина проводится доследственная проверка

Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 24-летнего Сергея Чекрыжова.

По данным следствия, ночью 12 июня 2019 года молодой человек ушел из дома по проспекту Победы в Липецке и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. В последний раз Чекрыжова видели на трассе «Орел - Тамбов».



Его приметы: рост – 170 см, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза,на левой руке татуировка от плеча до запястья.



В день исчезновения был одет в черную футболку с изображением зданий, спортивные бриджи, черные кроссовки на белой подошве, черная кепка. С собой была черная сумка.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Чекрыжова, просят сообщить об этом по телефонам: дежурный следственного управления - 8 910 742 98 27, 02 или 112.

