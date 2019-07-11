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По факту исчезновения 24-летнего липчанина проводится доследственная проверка
Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 24-летнего Сергея Чекрыжова.
Его приметы: рост – 170 см, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза,на левой руке татуировка от плеча до запястья.
В день исчезновения был одет в черную футболку с изображением зданий, спортивные бриджи, черные кроссовки на белой подошве, черная кепка. С собой была черная сумка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Чекрыжова, просят сообщить об этом по телефонам: дежурный следственного управления - 8 910 742 98 27, 02 или 112.
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