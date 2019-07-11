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По факту исчезновения 24-летнего липчанина проводится доследственная проверка

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#пропавшие без вести
По факту исчезновения 24-летнего липчанина проводится доследственная проверка

Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 24-летнего Сергея Чекрыжова.

По данным следствия, ночью 12 июня 2019 года молодой человек ушел из дома по проспекту Победы в Липецке и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. В последний раз Чекрыжова видели на трассе «Орел - Тамбов».

Его приметы: рост – 170 см, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза,на левой руке татуировка от плеча до запястья.

В день исчезновения был одет в черную футболку с изображением зданий, спортивные бриджи, черные кроссовки на белой подошве, черная кепка. С собой была черная сумка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Чекрыжова, просят сообщить об этом по телефонам: дежурный следственного управления - 8 910 742 98 27, 02 или 112.
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#пропавшие без вести

Комментарии (3)

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Гыгы

26 минут назад
С татуировкой да еще в кепке- значит все понятно...уркаган, сиделец. Бандюган. Таких немало пропадает. За долги
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гость 1

36 минут назад
Хендай москаль, а что непонятно написано?
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Хендай москаль

43 минуты назад
И до сих пор не нашли?????
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