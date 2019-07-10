Происшествия

сегодня, 12:12

29-летняя москвичка украла из сейфа липецкого магазина 834 000 рублей

8 1176
#кража
1
29-летняя москвичка украла из сейфа липецкого магазина 834 000 рублей

Приговором Правобережного районного суда Липецка 29-летняя москвичка осуждена за хищение в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, женщина, исполняя обязанности администратора магазина «Удачный выбор» в ТЦ «Радуга», украла из сейфа магазина выручку в размере 834 145 рублей.

Во время следствия она полностью признала свою вину,  заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Учитывая мнение государственного обвинителя, добровольное сотрудничество с органами следствия, суд приговорил виновную  к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.


8 1176
#кража
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Яяяяя

23 секунды назад
Россияне !, 100%
ответить

Россияне !

5 минут назад
Воруйте !, Только так можно выжить при путинском режиме !.
ответить

нквд

8 минут назад
При Советах .недодал сдачи на 10 копеек -уголовное дело .а о таких хищениях Вспомните директора Елисеевского гастронома Смирного - в расход ( только такие меры остановят казнокрадов . взяточников и прочую мразь )
ответить

Фрол.

31 минуту назад
Следующий раз будь аккуратней.И старайся брать где больше бабосов.
ответить

Мистислав

42 минуты назад
Алканы 15-го у черножопых вобще не чего покупать не надо.
ответить

Алканы 15-го

46 минут назад
У нас на мини-рынке в 15 мкр слошь выходцы с гор- грузинка с Батуми, Машка с Махачкалы, да еще одна армянка. Мы у них непокупаем- все равно обвесят, обсчитают. Это у них в крови!
ответить

1

46 минут назад
да, на честную зарплату не проживешь
ответить

Алкан с 15-го

49 минут назад
Красава! А про меня почему забыла?
ответить

Молодец!.

54 минуты назад
Лозунг путинской политики !- Воруй, хапай , тащи , Молодец, что своровала ,плохо ,что попалась!!!, Только воровством можно прожить в путинском режиме !.
ответить

Еще в рубрике

Из кровати покойника пропали 267 000 рублей
#кража
5
Из кровати покойника пропали 267 000 рублей

22 минуты назад

Происшествия
Ночью на НЛМК тушили серьзный пожар
#пожар
22
Ночью на НЛМК тушили серьзный пожар

сегодня, 09:33

Происшествия
Менеджер банка обокрал вкладчиков через мобильное приложение
#банк #кража #мобильное приложение
10
Менеджер банка обокрал вкладчиков через мобильное приложение

сегодня, 09:23

Происшествия
«Мерседес» и «Митсубиси» столкнулись на объездной дороге
#авария #ДТП
1
«Мерседес» и «Митсубиси» столкнулись на объездной дороге

сегодня, 09:09

Происшествия
«Совсем берега потеряли»
#нарушение ПДД
37
«Совсем берега потеряли»

сегодня, 08:46

Происшествия
Липчанку обокрали в МФЦ
#кража
5
Липчанку обокрали в МФЦ

сегодня, 08:41

Происшествия