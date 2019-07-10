29-летняя москвичка украла из сейфа липецкого магазина 834 000 рублей

Приговором Правобережного районного суда Липецка 29-летняя москвичка осуждена за хищение в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, женщина, исполняя обязанности администратора магазина «Удачный выбор» в ТЦ «Радуга», украла из сейфа магазина выручку в размере 834 145 рублей.

Во время следствия она полностью признала свою вину, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Учитывая мнение государственного обвинителя, добровольное сотрудничество с органами следствия, суд приговорил виновную к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.