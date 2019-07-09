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сегодня, 12:56

Тело пропавшего без вести липецкого красноармейца нашли под останками лошадей

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#пропавшие без вести #Великая Отечественная война #поисковики
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Тело пропавшего без вести липецкого красноармейца нашли под останками лошадей

Уроженец Крутченской Байгоры исчез в 1942 году.

Участники поискового отряда «Факел» из города Киров просят откликнуться родственников Дмитрия Ивановича Карпова, пропавшего на фронте в 1942 году. Тело уроженца села Крутченская Байгора Усманского района был обнаружен поисковиками «Факела» в захоронении на территории Новгородской области.

Захоронение 11-ти красноармейцев прошлой весной нашли в Старорусском районе. Предположительно, все погибшие служили в 62-ой отдельной морской стрелковой бригаде, сформированной в Кирове. Как сообщают поисковики, боевое захоронение было завалено лесозаготовительным мусором, а поверх останков воинов в братскую могилу немцы бросили двух лошадей. В ходе эксгумации останков было обнаружено четыре смертных медальона с записками, которые были отправлены на экспертизу. Одну записку экспертам удалось частично прочитать.

Известно, что Дмитрий Иванович Карпов родился в 1896 году в селе Крутченская Байгора (до 1923 - Тамбовская губерния, с 1923 по 1954 - Воронежская область, ныне территория Усманского района Липецкой области). Беспартийный стрелок был призван на службу Грачевским РВК 15 июня 1941 года. Пропал без вести в 1942 году. Его женой была Мария Васильевна Карпова.

Останки липецкого красноармейца с отданием воинских и духовных почестей захоронены на воинском мемориале деревни Давыдово Старорусского района Новгородской области. Имя воина увековечено в родном селе на памятнике односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
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#пропавшие без вести #Великая Отечественная война #поисковики
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Комментарии (4)

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lugov

9 минут назад
Так читайте Виктора Суворова. Там все написано про мобилизацию РККА перед войной.
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Сергей 13

42 минуты назад
ЕГОР, то же самое подумал.
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Zak88

58 минут назад
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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ЕГОР

сегодня, 13:11
Дело хорошее, но в статье неувязка. На момент призыва Карпову было 45 лет, то есть призыв 3-й очереди /самый последний, когда молодых выбьют/ в случае войны, а призвали его за неделю до начала войны. При этом он просто стрелок и каким-либо военспецем не являлся. Странно!
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