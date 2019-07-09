Общество
сегодня, 12:56
Тело пропавшего без вести липецкого красноармейца нашли под останками лошадей
Уроженец Крутченской Байгоры исчез в 1942 году.
Участники поискового отряда «Факел» из города Киров просят откликнуться родственников Дмитрия Ивановича Карпова, пропавшего на фронте в 1942 году. Тело уроженца села Крутченская Байгора Усманского района был обнаружен поисковиками «Факела» в захоронении на территории Новгородской области.
Захоронение 11-ти красноармейцев прошлой весной нашли в Старорусском районе. Предположительно, все погибшие служили в 62-ой отдельной морской стрелковой бригаде, сформированной в Кирове. Как сообщают поисковики, боевое захоронение было завалено лесозаготовительным мусором, а поверх останков воинов в братскую могилу немцы бросили двух лошадей. В ходе эксгумации останков было обнаружено четыре смертных медальона с записками, которые были отправлены на экспертизу. Одну записку экспертам удалось частично прочитать.
Известно, что Дмитрий Иванович Карпов родился в 1896 году в селе Крутченская Байгора (до 1923 - Тамбовская губерния, с 1923 по 1954 - Воронежская область, ныне территория Усманского района Липецкой области). Беспартийный стрелок был призван на службу Грачевским РВК 15 июня 1941 года. Пропал без вести в 1942 году. Его женой была Мария Васильевна Карпова.
Останки липецкого красноармейца с отданием воинских и духовных почестей захоронены на воинском мемориале деревни Давыдово Старорусского района Новгородской области. Имя воина увековечено в родном селе на памятнике односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Захоронение 11-ти красноармейцев прошлой весной нашли в Старорусском районе. Предположительно, все погибшие служили в 62-ой отдельной морской стрелковой бригаде, сформированной в Кирове. Как сообщают поисковики, боевое захоронение было завалено лесозаготовительным мусором, а поверх останков воинов в братскую могилу немцы бросили двух лошадей. В ходе эксгумации останков было обнаружено четыре смертных медальона с записками, которые были отправлены на экспертизу. Одну записку экспертам удалось частично прочитать.
Известно, что Дмитрий Иванович Карпов родился в 1896 году в селе Крутченская Байгора (до 1923 - Тамбовская губерния, с 1923 по 1954 - Воронежская область, ныне территория Усманского района Липецкой области). Беспартийный стрелок был призван на службу Грачевским РВК 15 июня 1941 года. Пропал без вести в 1942 году. Его женой была Мария Васильевна Карпова.
Останки липецкого красноармейца с отданием воинских и духовных почестей захоронены на воинском мемориале деревни Давыдово Старорусского района Новгородской области. Имя воина увековечено в родном селе на памятнике односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
lugov
Сергей 13
Zak88
ЕГОР