17-летний подросток укатил со стройки катушку медного кабеля

Стоивший 58 тысяч рублей кабель, он сдал в скупку вчетверо дешевле.





Липецке полицейские раскрыли кражу медного кабеля со строительной площадки на улице Адмирала Макарова. Катушка с кабелем стоимостью в 58,4 тысячи рублей пропала ночью 22 апреля.Оказалось, что ее укатил 17-летиний подросток.«Молодой человек проник на стройплощадку, откуда откатил катушку с медным кабелем и спрятал её в укромном месте. Утром забрал похищенное и отвез на скупку металлолома, выручив 15 000 рублей», — рассказали в областном управлении МВД.В содеянном парень раскаялся и возместил строителям ущерб. Однако он остается фигурантом уголовного дела о краже.