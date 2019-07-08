В Липецкой области — четыре миллиардера

О доходах свыше 1 миллиарда рублей по итогам 2018 года в Липецкой области отчитались четыре налогоплательщика.

Налоговые органы Липецкой области подвели предварительные итоги декларационной кампании-2019. Всего жители региона представили более 53 тысяч деклараций о доходах, что на 5% больше, чем год назад. О полученных доходах свыше 10 млн. рублей отчиталось 217 налогоплательщиков, из которых у двух налогоплательщиков доходы составили от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей, еще четверо сообщили о доходах свыше 1 млрд. рублей.



Общая сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая к доплате в бюджет по всем представленным налоговым декларациям, составила 1,3 млрд рублей, что на 10% больше прошлого года, а сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая к возврату, увеличилась на 19% и составила 1,4 млрд рублей.



Как отметили в управлении ФНС России по Липецкой области, исчисленный в декларации налог на доходы физических лиц за 2018 год необходимо уплатить не позднее 15 июля текущего года.