Липецкая энергосбытовая компания помогает предприятиям и офисам сокращать расходы на энергоресурсы

Сколько компании различных отраслей переплачивают за энергоресурсы из-за устаревшего оборудования? Возьмем, к примеру, электричество. Предприятие, система освещения которого потребляет в месяц 300 тыс. кВт*ч стоимостью 6 руб. за 1 кВт*ч, платит по счету 1,8 млн руб. 80% этих средств можно экономить, если заменить устаревшее оборудование на энергосберегающее и правильно разместить светильники. В итоге платеж сократится до 360 тыс. руб.

А теперь оценим экономию на конкретном примере. Так, морской торговый порт в городе Туапсе модернизировал системы освещения в цехах, складских помещениях, гаражах и на пирсах. Проект разработали и реализовали специалисты ЛЭСК. В результате потребление электрической энергии снизилось на 90%. Кроме того, снизились затраты и на эксплуатацию оборудования, за счет чего в ближайшие пять лет на обслуживании систем освещения порт сэкономит еще 5 миллионов. При этом срок окупаемости проекта составляет всего два года.

Энергосбережение – актуальная тема не только для коммерческих организаций, но и для бюджетной сферы. Электроэнергия, которую потребляют детские сады, школы, больницы, а также уличное освещение, оплачиваются из казны, другими словами за счет налогоплательщиков. Апгрейд систем освещения городских улиц и бюджетных организаций, позволит экономить деньги налогоплательщиков и направлять сэкономленные миллионы рублей на решение других важных для жителей региона задач. Так, например, муниципалитет города Велиж Смоленской области, обратился в ЛЭСК для замены устаревшей сети уличного освещения. Специалисты компании модернизировали оборудование и помогли снизить потребление электроэнергии на 82%.

Востребованным направлением в энергосбережении сегодня является не только модернизация систем освещения. В ЛЭСК реконструируют устаревшие системы отопления и монтируют котлы наружной установки. За счет этого экономятся затраты на ресурсы, эксплуатацию оборудования и дежурный персонал. Современные котельные способны работать в автономном режиме. В среднем расходы снижаются на 75%. К примеру, современная котельная для дома культуры в селе Бигильдино Липецкой области помогла снизить затраты на оплату тепла с 600 тыс. руб. в год до 105. Устаревшие электрокотлы энергетики заменили на новую газовую котельную, что помогло снизить себестоимость тепла.

Экономия начинается с достоверного учета. Для этого ЛЭСК предлагает установить автоматизированные системы учета электроэнергии. При этом повышается достоверность расчётов с энергоснабжающей организацией, предприятия могут постоянно контролировать потребление, за которое платят. А установка приборов автоматизированной системы внутри самого предприятия позволяет вовремя определять неэффективную растрату воды, электричества и тепла, что в среднем позволяет сэкономить до 15% энергоресурсов за счет их более рационального использования. Дополнительно автоматизированная система учёта позволит осуществлять диагностику состояния инженерных сетей, в частности своевременно выявлять перегрузки и аварийные отключения, которые приводят к остановке работы и дополнительным тратам на ремонты.

«Важно понимать не только экономическую выгоду и окупаемость проекта, но и правильно выбрать исполнителя услуги», - рассказал Сергей Воробцов, директор ООО «ГЭСК», первый заместитель генерального директора ОАО «ЛЭСК». – «ЛЭСК в этой области – профессионал, опыт работы наших специалистов с новыми технологиями составляет более 5 лет. На сегодняшний день проекты различной сложности уже реализованы в 6 регионах страны: Белгородской, Смоленской, Калужской, Ленинградской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае. Все они позволили компаниям различных отраслей создать комфортные и безопасные условия труда, эффективно расходовать ресурсы и экономить на их оплате».

Энергосберегающие проекты специалисты ЛЭСК выполняют «под ключ», а также обеспечивают гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Оставить заявку на оказание услуги или получить консультацию можно по телефонам: (4742) 42-55-53, +7-980-250-45-80 и по электронной почте zakaz@lesk.ru. Самостоятельно выполнить предварительный расчёт экономии электроэнергии от модернизации системы освещения возможно с помощью специального калькулятора на сайте компании www.lesk.ru.

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