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В Петербурге любовники выпали из окна 9 этажа во время секса
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Бурный интим обернулся смертельным исходом для женщины
В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины, тело которой было найдено в ночь на 5 июля на проспекте Солидарности. Об этом сообщает СПБ-Ведомости.
Как пишет издание, пара занималась сексом на подоконнике и в какой-то момент соскользнула вниз. Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Удивило прибывших на место ЧП то, что рядом с телом женщины лежали швабра и разбитый телевизор.
Как пишет издание, пара занималась сексом на подоконнике и в какой-то момент соскользнула вниз. Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Удивило прибывших на место ЧП то, что рядом с телом женщины лежали швабра и разбитый телевизор.
1 195
Глоба