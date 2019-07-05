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В Петербурге любовники выпали из окна 9 этажа во время секса

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В Петербурге любовники выпали из окна 9 этажа во время секса

Бурный интим обернулся смертельным исходом для женщины

В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины, тело которой было найдено в ночь на 5 июля на проспекте Солидарности. Об этом сообщает СПБ-Ведомости.

Как пишет издание, пара занималась сексом на подоконнике и в какой-то момент соскользнула вниз. Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.

Удивило прибывших на место ЧП то, что рядом с телом женщины лежали швабра и разбитый телевизор.
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Комментарии (1)

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Глоба

51 минуту назад
Как всегда укогото вырастают крылья а ктото эмитирует
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