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Мэрия соберет мнение бизнеса о том, как развивать торговлю, производство и сферу услуг

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#малый бизнес
Мэрия соберет мнение бизнеса о том, как развивать торговлю, производство и сферу услуг

Департамент экономического развития администрации Липецка намерен проанализировать проблемы и потребностей предпринимателей.

С 8 по 11 июля департамент экономического развития администрации города проведёт собрания семи фокус-групп из представителей разных категорий малого и среднего бизнеса.

- Наша задача – создать  комфортную и благоустроенную современную среду совместно с предпринимателями города. Формат фокус-групп поможет нам определить основные ценности каждой бизнес-группы и учесть их в работе над стратегией экономического развития города, - говорит председатель департамента экономического развития Ольга Герасименко. 

Фокус-группы из предпринимателей соберут в «Точке кипения» уже не следующей неделе. В каждой группе будет участвовать по 10-15 человек. 

Во время дискуссий администрация собирается выявить общие ожидания предпринимателей от ее деятельности, обсудить, каким может быть бизнес, чтобы в последующем полученные данные задали вектор стратегического развития предпринимательства. 

Затем сотрудники департамента экономического развития приступят к внесению корректировок в стратегию развития предпринимательства Липецке. Полученные данные, как надеются в администрации, составят основу продуктивного диалога между бизнес-сообществом и властью.  

Записаться на фокус-группы можно, зарегистрировавшись по ссылке leader-id.ru/events и оставив свои контактные данные. Ограничение количества участников в каждой группе – 15 человек. 

 



 
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#малый бизнес

Комментарии (4)

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2

2 минуты назад
а что все эти годы ЗКП и Жанночка делали ? Друг дружкой любовались ?
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Михаил Жванецкий

50 минут назад
Ваши вопросы на наши ответы пишем мы сами!
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Гыгы

56 минут назад
Надо собирать мнение народа. А бизнесу что- больше коротких кредитов. И обдирай нищебродов! Кровососы. Бизнес. Партнеры. Тьфу!
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ALEX

56 минут назад
Дай откат и ты богат!
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