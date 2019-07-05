сегодня, 13:05
Мэрия соберет мнение бизнеса о том, как развивать торговлю, производство и сферу услуг
Департамент экономического развития администрации Липецка намерен проанализировать проблемы и потребностей предпринимателей.
С 8 по 11 июля департамент экономического развития администрации города проведёт собрания семи фокус-групп из представителей разных категорий малого и среднего бизнеса.- Наша задача – создать комфортную и благоустроенную современную среду совместно с предпринимателями города. Формат фокус-групп поможет нам определить основные ценности каждой бизнес-группы и учесть их в работе над стратегией экономического развития города, - говорит председатель департамента экономического развития Ольга Герасименко.
Фокус-группы из предпринимателей соберут в «Точке кипения» уже не следующей неделе. В каждой группе будет участвовать по 10-15 человек.
Во время дискуссий администрация собирается выявить общие ожидания предпринимателей от ее деятельности, обсудить, каким может быть бизнес, чтобы в последующем полученные данные задали вектор стратегического развития предпринимательства.
Затем сотрудники департамента экономического развития приступят к внесению корректировок в стратегию развития предпринимательства Липецке. Полученные данные, как надеются в администрации, составят основу продуктивного диалога между бизнес-сообществом и властью.
Записаться на фокус-группы можно, зарегистрировавшись по ссылке leader-id.ru/events и оставив свои контактные данные. Ограничение количества участников в каждой группе – 15 человек.
2
Михаил Жванецкий
Гыгы
ALEX