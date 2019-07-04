Происшествия

37 минут назад

Водитель маршрутки объехал автобус по пассажирской площадке остановки

8 665
#дтп
Водитель маршрутки объехал автобус по пассажирской площадке остановки

и зацепил зеркало 

Сегодня на остановке «12 микрорайон» водитель маршрутки №378 решил объехать коллегу с маршрута №306 прямо по тротуару и зацепился о зеркало автобуса.

К счастью, он не зацепил никого из пассажиров ожидающих автобусы.

В результате мелкого ДТП на некоторое время вышли из строя два маршрутных автобуса.

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8 665
#дтп

Комментарии (8)

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Я

10 минут назад
На этих 378 ПАЗиках в большинстве своём работают люди из ближнего зарубежья...
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Гостъ

11 минут назад
А что не одной предъявы за стукачество?Или вы все пишущие в защиту Ниссана в ПАЗике ездите?
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Ч.

16 минут назад
" !!! " , Вы хоть поняли , что написали ? Прежде чем нажать " опубликовать " ,- прочитайте , отредактируйте .
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НЕГОДОВАНИЕ

22 минуты назад
Достали эти дебилы!!! Лишать таких прав управления ТС навсегда! Неадекваты! Сами, блин, вляпаетесь, не жалко вас, люди невинные страдать не должны!
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!!!

26 минут назад
Давно ясно частники зло но частники это приближенные к власти люди что там будут акционировать липецк пассаж транс ??? а смысл ? он же не станет прибыльней если по прежнему будут сымые прибыльные маршруты у частников...а еще эти гонки муп наказываю за всю хрень а частникам закон не писан и мэрия даже не смотрит на нарушения частных перевозчиков!
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Ахах

26 минут назад
Ездюны.
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Жители

27 минут назад
Уроды ,гнать таких водителей нахер
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дэн

29 минут назад
до ездился
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