Происшествия
37 минут назад
Водитель маршрутки объехал автобус по пассажирской площадке остановки
и зацепил зеркало
Сегодня на остановке «12 микрорайон» водитель маршрутки №378 решил объехать коллегу с маршрута №306 прямо по тротуару и зацепился о зеркало автобуса.
К счастью, он не зацепил никого из пассажиров ожидающих автобусы.
В результате мелкого ДТП на некоторое время вышли из строя два маршрутных автобуса.
К счастью, он не зацепил никого из пассажиров ожидающих автобусы.
В результате мелкого ДТП на некоторое время вышли из строя два маршрутных автобуса.
Я
Гостъ
Ч.
НЕГОДОВАНИЕ
!!!
Ахах
Жители
дэн