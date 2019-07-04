Водитель маршрутки объехал автобус по пассажирской площадке остановки

и зацепил зеркало

Сегодня на остановке «12 микрорайон» водитель маршрутки №378 решил объехать коллегу с маршрута №306 прямо по тротуару и зацепился о зеркало автобуса.



К счастью, он не зацепил никого из пассажиров ожидающих автобусы.



В результате мелкого ДТП на некоторое время вышли из строя два маршрутных автобуса.



