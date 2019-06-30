Спорт

36 минут назад

Липчанка выиграла первенство Европы по пляжному волейболу

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#Пляжный волейбол #Бочарова
Липчанка выиграла первенство Европы по пляжному волейболу

Мария Бочарова и ее напарница сегодня прошли весь плей-офф, не проиграв ни одной партии.

Липчанка Мария Бочарова и ее тезка и напарница Воронина стали победительницами молодёжного чемпионата Европы U20 по пляжному волейболу, который проходит в Гётеборге (Швеция).

В финале росинки нанесли поражение голландской паре Раёса Шун/Эми ван Дрил со счётом 2:0 (21:19, 21:16). Встреча продолжалась всего полчаса.

Игры плей-офф состоялись сегодня. Сначала две Марии в ¼ финала не оставили шансов греческой паре Элени Бака/Мария Клепкоу со счётом 2:0 (21:17, 21:16). Затем в полуфинале девчата взяли верх над представительницами Испании Даниэлой Альварес Мендосой и Таней Морено Матвеевой со счётом 2:0 (21:19, 26:24).

Испанки затем стали «бронзовыми» призерами соревнований.

Мария Бочарова (2002 г.р.) – воспитанница липецкого волейбола. Сейчас живет в Подмосковье и тренируется в ВК «Обнинск», одной из сильнейших команд отечественного бич-воллея.

Отметим, что в Гётеборге наш регион представлен еще и директором волейбольного клуба «Липецк» Романом Пристовакиным, который обслуживает матчи в качестве судьи.

Фото scoopnest.com

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#Пляжный волейбол #Бочарова

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Липчанин

10 минут назад
Такие кадры надо береч...
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