Нет худа без добра - у Антона Заболотного появится шанс перезапустить карьеру.

В российском футболе все чаще говорят о возможном переходе начинавшего карьеру в ДЮСШ липецкого «Металлурга» форварда питерского «Зенита» в ФК «Сочи».

Сообщается, что сочинцы, завоевавший в прошлом сезоне, право выступать в Премьер-Лиге, приобретут у чемпионов России не только Заболотного, но и защитников Ивана Новосельцева, словенца Миху Мевлю.

В самом «Сочи» пока ничего не говорят по поводу перечисленных игроков, добавляя, что комментируют только состоявшиеся транферы, но при этом дают понять, что были бы рады такому усилению.

Заболотный в минувшем сезоне провел за «Зенит» 30 в чемпионате и Кубке России, Лиге Европы. В чемпионате страны он не забил ни одного гола, но получил «золотую» медаль за победу в РФПЛ.

Антон – герой различных мемов в Интернете, где нередко высмеивают его низкую результативность. Пользователи Сети на зарубежный манер переделали его фамилию в Зе Болотный, но признают, что Зе Болотный – гениален.







Так бы выглядел Заболотный, если бы ему вручили "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы.



Впрочем, переход в новый клуб мог бы помочь Антону заставить говорить о себе, как о реальном бомбардире, а не виртуальном. Ведь забивал же он раньше в «Тосно», воронежском «Факеле», екатеринбургском «Урале» и других клубах и не зря приглашался в сборную России.