Елецкий вундеркинд получит шанс стать «новым Аршавиным» для «Зенита»

Дмитрий Лаврищев попробует свои силы в клубе из Санкт-Петербурга.

21-летний елецкий нападающий Дмитрий Лаврищев пробует свои силы в системе самого богатого клуба России питерского «Зенита».

Карьера футболиста пока складывалась так: ФК «Елец», старооскольский «Металлург-ОМК» (третий дивизион), волгоградский «Ротор-2» (группа «Центр» второго дивизиона). В волгоградской команде Лаврищев забил 13 мячей в минувшем сезоне и получил приз, как лучший молодой футболист «Центра», а также успел дебютировать в ФНЛ в составе главного «Ротора». Однако летом пути перспективного игрока и волгоградского клуба разошлись.

Лаврищев стал бы отличным вариантом для усиления липецкого «Металлурга», который как раз покинул главный снайпер Николай Иванников. Тем более что Дмитрий подходит и под дополнительные критерии, которые ценят в клубе – уроженец Липецкой области, молодой. Но по информации GOROD48, «Ротор» запросил за футболиста компенсацию в размере более полутора миллиона рублей.

Отдать такую сумму за футболиста не сможет подавляющее количество клубов второго дивизиона, каким бы перспективным не был игрок.

Поэтому агент подыскал Ларищеву чуть ли не единственный клуб, где расходы давно уже никого не пугают – «Зенит». Дмитрий начал предсезонную подготовку в составе «Зенита-2», который в прошлом сезоне будет выступать в группе «Запад» второго дивизиона. Пока ельчанин, по скоростной манере игры напоминающий легенду "Зенита" Андрея Аршавина, находится на просмотре, но для него это отличный шанс – вдруг в будущем получится пробиться в основу основной команды Питера?!

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит-2» под руководством Владислава Радимова играл в ФНЛ, но занял предпоследнее место и выбыл во вторую лигу.

На видео голы Лаврищева в Липецке в ворота «Металлурга», а также два гола в Раменском и мяч в Калуге, забитые в минувшем сезоне.