Общество

44 минуты назад

Движение с Северного проезда в сторону улицы Московская закрыто из-за ремонта инженерных сетей

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#ремонтные работы #дороги
Движение с Северного проезда в сторону улицы Московская закрыто из-за ремонта инженерных сетей
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства сообщают: накануне начат ремонт инженерных сетей на Северном проезде в районе дома 12 по ул. Московской. В связи с тем, что земляные работы проводятся на проезжей части, движение транспорта здесь будет перекрыто до окончания ремонта. 



Автолюбителей призывают отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее выбирать альтернативные пути объезда. 
257
#ремонтные работы #дороги

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