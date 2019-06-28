Общество
44 минуты назад
Движение с Северного проезда в сторону улицы Московская закрыто из-за ремонта инженерных сетей
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства сообщают: накануне начат ремонт инженерных сетей на Северном проезде в районе дома 12 по ул. Московской. В связи с тем, что земляные работы проводятся на проезжей части, движение транспорта здесь будет перекрыто до окончания ремонта.
Автолюбителей призывают отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее выбирать альтернативные пути объезда.
Автолюбителей призывают отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее выбирать альтернативные пути объезда.