Общество

сегодня, 16:05

Почему в Липецке почти не осталось газонов? (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Почему в Липецке почти не осталось газонов? (ФОТО)

Парковать машины на немногочисленных островках живой природы - верх нахальства.

Мы продолжаем рубрику, в которой совместно с читателями GOROD48 обличаем самых нахальных водителей Липецка, и сегодня хотим поговорить про самый омерзительный вид автопарковок – на газонах.

«Зеленые островки» создают не случайно, как неспроста называют из «легкими города». Они призваны не только радовать глаз, но и выполняют экологическую функцию, т.е. влияют на здоровье нас и наших детей. И тот, кто уничтожает газоны шинами своих «тачек», покушается на всех окружающих.

Увы, но во многих местах, где газонам надлежит быть, их нет уже в июне, как на верхнем снимке, сделанном возле дома № 10 на улице Ленинградской. По идее площадка должна благоухать зеленью, но она сливается в общим пейзажем серого асфальта. Сейчас там кругом пыль, а осенью добавится и грязь, которую на колесах авто потащат по всему городу горе-парковщики. Знакомая картина не правда ли?

Стаханова, 35.jpeg

Близость детской площадки не пугает владельца авто, припаркованного на улице Стаханова, 35. Как и то, что от газона остались одни клочки.

Стаханова, 2.jpeg

По соседству на Стаханова, 2 ситуация не лучше.

Хорошавина, 21.jpeg

Хорошавина, 21. Еще один автовладелец не нашел лучшего места для парковки, чем редкий клочок живой природы.

9 микрорайон в р=не дома №8.jpeg

9-й микрорайон. Газон, точнее то, что от него пока осталось, буквально изрыт следами от колес.

Белана, 3.jpeg

А этот «гуру» парковочного дела снять на Белана, 3 – места для стоянки авто виднеются рядом, но ему проще и кусты помять, и тротуар добрым людям перегородить.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

23 926
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (23)

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Сенсей

2 минуты назад
Справедливый., могу сдать гараж тебе))). Машина та тебе нахрена?
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Сенсей

3 минуты назад
серго, про елецкий особая песня))) Нахера там брать квартиру, если видишь, что даже трети не хватит мест для парковки? Это походу лютая тупость тех, кто там брал и берет жилье... Но там еще жопа с общественным и инфраструктурой.
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очень интересно посмотреть

4 минуты назад
как паркуется редакция огорода48) пришлите фотки поглядеть. готов поспорить, все, как один: на парковках, вдали от зеленых островков и детских площадок, никому, никогда и нигде не мешают
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серго

6 минут назад
и дети ваши это только прикрытие. вон территория перед домом какая, трава, земля, причём машинами не тронутые. и ни одного среди этих трав и голой земли не видно. на детских площадках да, на поле футбольном да, а там нет. люди злые, а липецкие так вообще хамло, это с других городов мнение. вот и взялись полемику разводить. а по факту не везде и не каждая машина мешается
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серго

8 минут назад
и дети ваши это только прикрытие. вон территория перед домом какая, трава, земля, причём машинами не тронутые. и ни одного среди этих трав и голой земли не видно. на детских площадках да, на поле футбольном да, а там нет. люди злые, а липецкие так вообще хамло, это с других городов мнение. вот и взялись полемику разводить. а по факту не везде и не каждая машина мешается
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Справедливый.

8 минут назад
Уважаемые жители города да все плохо все на газонах. Но куда ставить авто если нет парковок?????
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Сенсей

9 минут назад
Миша, я больше не понимаю зачем, живя в городе нужен личный авто? Общественный транспорт, дещевые такси, в том числе и доставка грузовая. Супермаркеты все под боком, школы сады в соседних домах. Нахрена? Пробки (нет форы перед общественным и сомнительный комфорт в нервотрепке), нет парковок, растраты в качестве покупки авто, содержания, налоги, осаго и штрафов...
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вв

10 минут назад
...у нас на кусты на 19 микрайон ехать 2о миллионов затратили ...и повыдергивали .....а то никто не знал что там химия и они не приживутся ......деньги своровали И КАК ВСЕГДА НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ
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вв

13 минут назад
страна дураков ....просто надо сделать как в германии ...и парковки и газоны ...но опять надо деньги И НЕ НАДО ВОРОВАТЬ .....
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серго

13 минут назад
убейтейсь все автомобилененавистники! газоны изначально никто и не сажал(по крайней мере очень редко) а кто говорит" надо было думать где будешь парковать, прежде чем покупать авто"... ну вас можно сравнить только с чиновниками, которые утверждают что "нужно было думать, прежде чем рожать детей". рты только свои раскрывать и можете, а проблему как решить во благо всем не предлагаете. на елецкий район посмотрите, по 20 этажей, а парковка как у хрущёвок древних. чё ж теперь всему району жребий тянуть кто купит машину, а кто нет?
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