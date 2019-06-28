Почему в Липецке почти не осталось газонов? (ФОТО)

Парковать машины на немногочисленных островках живой природы - верх нахальства.

Мы продолжаем рубрику, в которой совместно с читателями GOROD48 обличаем самых нахальных водителей Липецка, и сегодня хотим поговорить про самый омерзительный вид автопарковок – на газонах.

«Зеленые островки» создают не случайно, как неспроста называют из «легкими города». Они призваны не только радовать глаз, но и выполняют экологическую функцию, т.е. влияют на здоровье нас и наших детей. И тот, кто уничтожает газоны шинами своих «тачек», покушается на всех окружающих.

Увы, но во многих местах, где газонам надлежит быть, их нет уже в июне, как на верхнем снимке, сделанном возле дома № 10 на улице Ленинградской. По идее площадка должна благоухать зеленью, но она сливается в общим пейзажем серого асфальта. Сейчас там кругом пыль, а осенью добавится и грязь, которую на колесах авто потащат по всему городу горе-парковщики. Знакомая картина не правда ли?





Близость детской площадки не пугает владельца авто, припаркованного на улице Стаханова, 35. Как и то, что от газона остались одни клочки.





По соседству на Стаханова, 2 ситуация не лучше.





Хорошавина, 21. Еще один автовладелец не нашел лучшего места для парковки, чем редкий клочок живой природы.





9-й микрорайон. Газон, точнее то, что от него пока осталось, буквально изрыт следами от колес.





А этот «гуру» парковочного дела снять на Белана, 3 – места для стоянки авто виднеются рядом, но ему проще и кусты помять, и тротуар добрым людям перегородить.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.