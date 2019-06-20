Общество

сегодня, 14:05

Стражи порядка тоже нарушают правила? (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Стражи порядка тоже нарушают правила? (ФОТО)

Новая подборка любителей вызывающей парковки.

Мы продолжаем рубрику, в которой вместе с читателями показываем главных липецких автохамов, словно специально задавшихся целью припарковать свое авто так, чтобы доставить максимум неудобств окружающим, нанести вред немногочисленным «зеленым островкам» и т.п.

Верхний снимок сделан на улице Титова, 3 – здесь располагается один из отделов Росгвардии. Конечно, не хочется думать, на стражей порядка, но автор фото пишет, что одни и те же автомобили оставляют в кустах каждый рабочий день.

остановка.jpeg

Только вчера писали о том, что таксисты Липецка облюбовали для стоянок автобусные остановки, что является нарушением ПДД. И вот – новый герой.

Московская.jpg

Всегда найдутся те, кому одной мелкой пакости мало – и на тротуар заехал, и часть газона занял на улице Московской.

Советская.jpeg

Улица Советская. Классика жанра – парковка с заездом почти в подъезд.

Катукова.jpeg

Улица Катукова. Свободные парковочные места виднеются сзади. На худой конец мог бы выйти и переставить машину. Но нет – лучше отнять пространство у пешеходов – они же не трамваи, а обойдут, пусть и с риском для себя, если в этот момент по дороге будет мчаться другой автомобиль.

Водопьянова.jpg

Туристическое агентство на улице Водопьянова временно не работает потому, что все силы брошены на обслуживание мега-крутого владельца «Жигулей» - лишь бы он поскорее уехал.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

8 1737
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (8)

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Анонимус

22 минуты назад
Хорош, По примеру университетского. Когда строились дома предлагалось построить многоярусную парковку, народ не захотел. Это же там места покупать надо а теперь ноют что не пройти не проехать.
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Сергей 13

30 минут назад
И к чему Вы эту муйню тут выложили?Если имеет место быть нарушение -у нас есть ГИБДД,,обязанность которого не допускать и предотвращать подобное,они чем вообще в городе занимаются?Почему кто то должен выполнять за них их работу,они же за меня не пашут на заводе?
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Таисия Петушкова, но не Курочкина

45 минут назад
Каких только придурков нет, в нашем городке
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Нина Парнухина

46 минут назад
Ох, чудики кругом
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туману и главврачу

48 минут назад
Главврач Плёхи, Вы оба придурки и мне кажется, что вы немножко фиолетовые
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Хорош

51 минуту назад
Уже всякие фото выкладывать, там так поставили, здесь вот так. Ну не хватает мест, при огромнейшей автомобилизации всей страны, парковочных мест в городе, во дворах, и по соседству всё забито. Вы посмотрите на новые микрорайоны, тот же Елецкий, не пройти не проехать. Что делать, что делать? Дворы благоустраивать, ставить бордюры высокие и камеры и знаки, стоянка запрещена. И места для стоянок авто. Расширять.
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Главврач Плёхи

сегодня, 14:36
Синий Туман, вздрочни...не мучай себя
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Синий Туман

сегодня, 14:24
Это же надо- какая беда. Как дальше жить- я не знаю. У меня аж встал от волнения.
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