Стражи порядка тоже нарушают правила? (ФОТО)

Новая подборка любителей вызывающей парковки.

Мы продолжаем рубрику, в которой вместе с читателями показываем главных липецких автохамов, словно специально задавшихся целью припарковать свое авто так, чтобы доставить максимум неудобств окружающим, нанести вред немногочисленным «зеленым островкам» и т.п.

Верхний снимок сделан на улице Титова, 3 – здесь располагается один из отделов Росгвардии. Конечно, не хочется думать, на стражей порядка, но автор фото пишет, что одни и те же автомобили оставляют в кустах каждый рабочий день.





Только вчера писали о том, что таксисты Липецка облюбовали для стоянок автобусные остановки, что является нарушением ПДД. И вот – новый герой.





Всегда найдутся те, кому одной мелкой пакости мало – и на тротуар заехал, и часть газона занял на улице Московской.





Улица Советская. Классика жанра – парковка с заездом почти в подъезд.





Улица Катукова. Свободные парковочные места виднеются сзади. На худой конец мог бы выйти и переставить машину. Но нет – лучше отнять пространство у пешеходов – они же не трамваи, а обойдут, пусть и с риском для себя, если в этот момент по дороге будет мчаться другой автомобиль.





Туристическое агентство на улице Водопьянова временно не работает потому, что все силы брошены на обслуживание мега-крутого владельца «Жигулей» - лишь бы он поскорее уехал.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.