В 25 липецких школ поставят 3D-принтеры

Помимо техники школы получат инструменты.

Управление образования и науки Липецкой области объявило тендеры на поставки техники в школы региона. В 25 школах области появятся 3D-принтеры. На их покупку выделено 4 363 737 рублей. Еще 1 555 005 рублей планируют потратить на обновление инструментов.



Новое оборудование поставят в школы сел Волово, Ярлуково, Большой Самовец, Баловнево, Бигильдтно, Ольговка, Доброе, Долгоруково, Солидарность, Хмелинец, Донское, Измалково, Большое Попово, Боринское, Хрущевка, Становое, Тербуны, Октябрьское, Девица, Хлевное, а также в школы поселков Рощинский, Лев Толстой, Агроном, Лески и Добринка. Помимо 3D-принтеров в учреждения образования поставят инструменты. Это дрели-винтоверты с набором инструментов для них, наборы ручных инструментов (лобзики), клеевые пистолеты, электролобзики и цифровые штангенциркули.



Оборудование и инструменты поставят в школы до последней декады августа. Гарантия на товары составляет год.