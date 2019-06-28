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В 25 липецких школ поставят 3D-принтеры

4 482
#тендер #техника #образование
В 25 липецких школ поставят 3D-принтеры

Помимо техники школы получат инструменты.

Управление образования и науки Липецкой области объявило тендеры на поставки техники в школы региона. В 25 школах области появятся 3D-принтеры. На их покупку выделено 4 363 737 рублей. Еще 1 555 005 рублей планируют потратить на обновление инструментов.

Новое оборудование поставят в школы сел Волово, Ярлуково, Большой Самовец, Баловнево, Бигильдтно, Ольговка, Доброе, Долгоруково, Солидарность, Хмелинец, Донское, Измалково, Большое Попово, Боринское, Хрущевка, Становое, Тербуны, Октябрьское, Девица, Хлевное, а также в школы поселков Рощинский, Лев Толстой, Агроном, Лески и Добринка. Помимо 3D-принтеров в учреждения образования поставят инструменты. Это дрели-винтоверты с набором инструментов для них, наборы ручных инструментов (лобзики), клеевые пистолеты, электролобзики и цифровые штангенциркули.

Оборудование и инструменты поставят в школы до последней декады августа. Гарантия на товары составляет год.
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#тендер #техника #образование

Комментарии (4)

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indezit

15 минут назад
Выгоднее штатных священников нанять. Или обустроить кабинет православия.
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матвей

24 минуты назад
И чья эта бредовая идея в школах ставить. Обустройте принтерами лучше художественные школы и в села поставьте.А кто эту идею продвигает значит себе откатать бабла хочет или засланец-чужеземец. Дети и так ни чего не делают а потом и вовсе............
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Они все

30 минут назад
Проамериканские.Все идет на полную деграбацию РОССИИ
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Напильник

38 минут назад
Совсем обленятся, ручками надо научится сначала делать, а уж потом технологиями! Да и туфта это пластмассовая, непрочная, ради развликухи статуэтки голых баб только печатать!
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