Администрация Воронежской области возмутила липчан автохамством

Припаркованный прямо на "зебре" "мерседес" долгое время создавал аварийную ситуацию на улице Балмочных.

В нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 изобличаем автохамов, впервые публикуем видео. Потому что случай особый.

Белый «Мерседес» с блатными номерами вчера остановился прямо на пешеходном переходе, ведущим к торговому центру на улице Балмочных. Пикантность ситуации придает то, что на лобовом стекле автомобиля гордо висит наклейка о принадлежности к администрации Воронежской области.

- Эта улица никогда не бывает пустой, движение осуществляется в обе стороны, - сообщила нам автор видео. - И пешеходный переход не пустует – люди идут в торговый центр и обратно. Однако эта машина затруднила движение и в целом создала аварийную ситуацию, ведь ее пришлось обходить вне пешеходного перехода.

По словам женщины, многие горожане возмущались, но видя принадлежность иномарки в к власти, замолкали и старались быстрее пройти мимо.

Бдительная липчанка направила видео и в ГИБДД, ведь налицо прямое нарушение правил дорожного движения, а именно пункта 12.19 ПДД «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Правда, штраф здесь невелик – всего 1 тысяча рублей, что для «слуг народа», как для слона дробина.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.