Во Льве Толстом из-за угрозы обрушения старинной башни введён режим ЧС

В Лев-Толстовском районе Липецкой области в связи с обстановкой, сложившейся в результате угрозы обрушения недействующей кирпичной водонапорной башни введён режим ЧС.





Сегодня постановлением администрации Лев-Толстовского района Липецкой области на территории Лев-Толстовского района в границах улицы Привокзальной, в районе железнодорожного вокзала введен режим «ЧС». Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Липецкой области, здесь возникла угроза обрушения недействующей кирпичной водонапорной башни из-за поврежденных коррозией стенок двух ее резервуаров объемом 60 м3 каждый.



Вчера состояние башни осуждено на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района. Принято решение по отселению шести семей (12 чел., детей нет) из дома №7 по улице Привокзальной, находящегося в непосредственной близости от действующей башни. Семьи размещены у их родственников. Проводится работа по проведению тендера на проведение работ по обследованию башни. Организовано ограждение объекта. Ограничен доступ к объекту посторонних лиц. Приостановлена работа музея имени «Льва Толстого», расположенного на ул. Привокзальной дом №11 на время проведения работ.



Напомним, что ранее в поселке Лев Толстой рядом с этой водонапорной башней обрушилась такая же, составлявшая ей пару.

