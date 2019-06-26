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Во Льве Толстом из-за угрозы обрушения старинной башни введён режим ЧС
В Лев-Толстовском районе Липецкой области в связи с обстановкой, сложившейся в результате угрозы обрушения недействующей кирпичной водонапорной башни введён режим ЧС.
Вчера состояние башни осуждено на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района. Принято решение по отселению шести семей (12 чел., детей нет) из дома №7 по улице Привокзальной, находящегося в непосредственной близости от действующей башни. Семьи размещены у их родственников. Проводится работа по проведению тендера на проведение работ по обследованию башни. Организовано ограждение объекта. Ограничен доступ к объекту посторонних лиц. Приостановлена работа музея имени «Льва Толстого», расположенного на ул. Привокзальной дом №11 на время проведения работ.
Напомним, что ранее в поселке Лев Толстой рядом с этой водонапорной башней обрушилась такая же, составлявшая ей пару.
Викторм
Ворчун