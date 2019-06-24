В России

11 минут назад

У москвички украли волосы на 450 000 рублей

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#волосы #разбой
У москвички украли волосы на 450 000 рублей

Вор уже задержан. Им оказался рецидивист.

Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД. Как пишет РИА Новости, сообщение о преступлении поступило от 26-летней девушки.

Ранее москвичка дала объявление в интернете о продаже натуральных волос. Через пару дней ей позвонил предполагаемый покупатель и договорился о встрече. Мужчина к ней пришел и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрал у нее коробку с волосами и скрылся. Ущерб она оценила в 450 000 рублей.

Оперативникам удалось выяснить, что преступление совершил 31-летний рецидивист. Его задержали в Воронежской области. К этому моменту он успел продать волосы. Полицейские возбудили уголовное дело о разбое.
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#волосы #разбой

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