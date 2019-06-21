В России
33 минуты назад
Украинцы предпочитают отдых в Крыму
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Русские пограничники заметили приток туристов.
Поток туристов с Украины в Крым увеличился в два раза, сейчас в сутки через границу проходит 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ Республики Крым. Для сравнения: в марте количество граждан, проходивших через пункты пропуска, составляло в сутки около 5,2 тыс. человек и около 800 автомобилей. В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится, уверены пограничники.
Пограничниками также приняты дополнительные меры по осуществлению пропускного режима, дополняют РИА Новости. "В частности, задействованы все транспортные и пешеходные направления, при необходимости используется реверсное оформление», отмечают в ведомстве.
Власти полуострова рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.
Пограничниками также приняты дополнительные меры по осуществлению пропускного режима, дополняют РИА Новости. "В частности, задействованы все транспортные и пешеходные направления, при необходимости используется реверсное оформление», отмечают в ведомстве.
Власти полуострова рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.
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