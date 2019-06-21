Самый известный липецкий силач стал Заслуженным тренером (ФОТО)

Денис Григорьев – единственный в России, кому покорился высший тренерский титул сразу по трем версиям.

Президент липецкой областной федерации пауэрлифтинга и президент федерации силового экстрима Липецкой области Денис Григорьев добился нового признания от коллег.

В Суздале во время чемпионата и первенства России по силовому троеборью, где «золотую» медаль среди юниоров завоевал его ученик Вардгез Паронян, Григорьеву вручили удостоверение «Заслуженного тренера», причем по версии двух федераций Союз Пауэрлифтеров России и World Raw Powerlifting Federation.

Как рассказал GOROD48 Денис Григорьев, чтобы стать заслуженным, тренер должен подготовить не менее 7 спортсменов, удостоенных высшего звания «Элита России» и не менее 25 мастеров спорта международного класса.







Григорьев шел к этому много лет. Среди его учеников, например, чемпион мира, Европы и России в жиме лежа без экипировки Максим Гриднев (весовая категория до 67,5 кг), чемпионка и рекордсменка мира по жиму лежа Ольга Лазуренко (до 60 кг), чемпионка мира среди юниорок Полина Хромченко (до 56 кг) и другие.

Отметим, что в апреле 2018 г Григорьев стал одним из трех россиян, получивших звание «Заслуженный тренер по пауэрлифтингу» по версии World Powerlifting Congress. И теперь он единственный в нашей стране специалист, кто являются Заслуженным тренером по версии сразу трех федераций – СПР, WRPF и WPC.

Денис Григорьев – известный липецкий силач и тренер, обладатель множества титулов, среди которых особняком стоит один: в прошлом году липецкий богатырь выиграл в США один из самых престижных на планете турниров «Мистер «Олимпия», в свое время давший путевку в жизнь легендарному Арнольду Шварценеггеру.





Григорьев со своими наградами











